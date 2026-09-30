 Messina. Grossa buca in via Libertà, pericolo per auto e moto

Messina. Grossa buca in via Libertà, pericolo per auto e moto

Segnalazione WhatsApp

Messina. Grossa buca in via Libertà, pericolo per auto e moto

mercoledì 30 Settembre 2026 - 20:15

Le piogge peggiorano la situazione del manto stradale che, però, risulta in condizioni pessime in troppi punti della città

Messina – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275. Una pericolosa buca stradale in via Libertà da riparare prima possibile per evitare potenziali danni ad auto e moto.

Le piogge peggiorano la situazione del manto stradale ma le buche sono presenti in troppe zone della città . Lunedì scorso abbiamo pubblicato la notizia dell’aggiudicazione dei lavori di riqualificazione delle arterie cittadine per un importo complessivo di sei milioni di euro. Sono previsti interventi nei diversi quartieri di Messina. Speriamo bene.

Buche stradali

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