Caponata Sicilana

La ricetta originale prevede rigorosamente che gli ingredienti base siano le melanzane,le olive, il sedano,i capperi la cipolla e infine viene condita con un’ irresistibile salsa agrodolce .

La Caponata risalire da "capone", nome con il quale in alcune zone della Sicilia viene chiamato un pesce dalla carne pregiata che veniva servito nelle tavole dell'aristocrazia condito con la salsa agrodolce, il popolo non potendo permettersi il costoso pesce, lo sostituì con le economiche melanzane.

La caponata può essere consumata calda ma perfetta anche fredda o il giorno dopo,è uno dei piatti piu deliziosi della cucina siciliana.

INGREDIENTI

1 kg Melanzane

200 g sedano

250 g cipolla

200 g pomodorini ciliegini

50 g zucchero

200 g olive verdi in salamoia

50 g aceto di vino bianco

capperi q.b.(facoltativo)

basilico q.b.

sale

olio extra vergine d’oliva

PREPARAZIONE

Iniziamo a mondate la cipolla e affettatela finemente, tagliate il sedano a rondelle,dividete a metà le olive ed eliminare il nocciolo intero e mettete da parte.

Dopo lavare le melanzane, scartate l’estremità e tagliatele a cubetti, dopo in una ciotola d’acqua inserite le melanzane, salate leggermente fate riposare per 20 minuti in modo che perdano il liquido di vegetazione infine sciacquate e asciugate.

Scaldare abbondante olio in una padella e friggere le melanzane , quando saranno dorate scolatele e mettete da parte.

In un tegame versate abbondante olio poi mettete la cipolla soffriggere finchè non sarà appassita,aggiungere il sedano fate rosolare poi unite le olive e i capperi ( facoltativo),infine i pomodorini tagliati e cuocere con coperchio per circa 15 minuti.

Nel frattempo prepariamo la salsa agrodolce , in un bicchiere mettete aceto con zucchero , mescolate per bene e quando saranno passati i tempi di cottura potete sfumare la caponata a fiamma alta, rimestate fino a quando non sarà evaporato il sentore di aceto.

Infine aggiungete le melanzane fritte, mescolate per 2-3 minuti e profumate con basilico fresco, trasferite in una pirofila e servite a temperatura ambiente. Buon Appetito!