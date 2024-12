Sarà ancora la Junior Sport Lab a gestire il Comunale di Brolo

Per il prossimo quadriennio la formazione neroverde avrà in gestione anche il campo di calcio a 5 "Green Park" in via De Gasperi

BROLO – Il 2024 termina con una bella notizia per la Junior Sport Lab, cui è stata confermata, per il prossimo quadriennio, la gestione dello stadio Comunale di Brolo e del campo di calcio a 5 “Green Park” di via Alcide De Gasperi.

“Tre anni fa, il Comune di Brolo ci affidò queste due strutture, che abbiamo gestito professionalmente e tramite investimenti economici. Adesso, per la seconda volta, ci siamo aggiudicati il bando, essendo in possesso di tutti i requisiti richiesti, e ciò inorgoglisce l’intera dirigenza – dichiara il presidente della società neroverde Francesco Caruso -. Abbiamo ambiziosi progetti in cantiere, ma l’aspetto principale è che il nostro lavoro sia utile per l’intero territorio; per i cittadini di Brolo, ma anche per quelli dei centri limitrofi, che hanno, così, l’opportunità di usufruire di servizi fondamentali dal punto di vista sociale, in particolare per la crescita dei giovani. Gli impianti resteranno un punto di riferimento per le altre realtà sportive e calcistiche, che svolgono all’interno la loro attività, trovando in noi la massima collaborazione ed attenzione”. Caruso passa poi ai doverosi ringraziamenti rivolti “all’intera Amministrazione comunale di Brolo, retta dal sindaco Giuseppe Laccoto, all’assessore allo Sport Nuccio Ricciardello e al consigliere Antonino Bonina per la fiducia riposta nell’Acssd Jsl. Il loro costante coinvolgimento è prezioso per portare avanti importanti iniziative. Ora ci attendono – conclude Caruso – nuove sfide, dentro e fuori dal rettangolo di gioco, che affronteremo – come sempre – con passione, dedizione e massimo impegno”.

