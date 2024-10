Eccellenza femminile, Junior Sport Lab Women esordio contro l’Alpha Sport

Undici le formazioni partecipanti al campionato regionale, Jsl Women nel girone con San Gregorio, Don Bosco, Unime, Scicli e Vittoria

BROLO – Prenderà il via nel weekend il campionato regionale di Eccellenza di calcio femminile. La regular season terminerà il 12 gennaio con “giro di boa” fissato per il 24 novembre. Undici le formazioni ai nastri di partenza, divise in due gironi: le migliori sei, tre per raggruppamento, accederanno la “Poule Promozione”, che metterà in palio l’ambito “pass” per la C nazionale, mentre le restanti cinque daranno vita alla “Poule B”.

Nella giornata d’apertura, la Jsl Women ospiterà domani (sabato 26 ottobre, ndr) l’Alpha Sport San Gregorio al Comunale di Brolo. Nel corso della prima fase, le neroverdi si confronteranno anche con: Vivi Don Bosco, Ssd Unime, Cr Scicli e Vittoria Fc. La Jsl Women ha rinnovato e ulteriormente ringiovanito l’organico, che presenta adesso un’età media delle giocatrici particolarmente bassa.

Il match Jsl Women-Alpha Sport, che inizierà alle ore 18:30 di sabato, verrà arbitrato dal signor Francesco Milazzo della sezione di Barcellona Pozzo di Gotto. Lunedì 28 scatterà il torneo Under 15, nel quale la Jsl Women debutterà in casa contro l’Alpha Sport, così come farà il 4 novembre l’Under 17, opposta sempre alla compagine di San Gregorio. Si annuncia un’annata agonistica ricca di impegni per il club del presidente Francesco Caruso.

Emanuele: “Cambiato il progetto nella forma”

“Il progetto è cambiato nella forma, ma il buon lavoro portato avanti dalla società, negli scorsi anni, le ha permesso di confermare tutte le categorie – dichiara il tecnico Carmelo Emanuele -. Molte ragazze del vivaio sono passate nella squadra maggiore, poiché l’obiettivo principale è dare impulso costante a crescita, formazione e valorizzazione delle atlete in modo funzionale alla continuità della loro attività sportiva. Intendiamo rafforzare qualitativamente il gruppo per poter programmare, nel triennio, il salto di categoria. Mi attendo una stagione complicata, considerando i tanti cambiamenti apportati, ma nel contempo interessante, nella quale punteremo a toglierci il maggior numero possibile di soddisfazioni e a qualificarci alla “Poule Promozione”.

Quali avversarie reputi favorite nella corsa al vertice? “Marsala, Ssd Unime e proprio l’Alpha Sport sembrano quelle meglio attrezzate per occupare i posti più importanti della graduatoria. Noi ci giocheremo, comunque, fino in fondo le possibilità che avremo”.