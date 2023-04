Savoca. Antenne telefonia mobile, al via l'iter per l'approvazione di un regolamento - Tempostretto

L'obiettivo dell'amministrazione è quello di salvaguardare la salute pubblica

SAVOCA – Il sindaco Massimo Stracuzzi ha depositato una proposta al Consiglio comunale, per adottare le determinazioni propedeutiche a redigere un Regolamento Comunale inerente l’“installazione e l’esercizio degli impianto radiobase di telefonia mobile” con annesso Piano Antenne.

“L’attuale quadro normativo concede ai gestori telefonici di scegliere i siti in cui installare le stazioni radio base – spiega il sindaco – ed è compito dei comuni dotarsi di apposito regolamento e piano antenne al fine di individuare i siti dove poter consentire le nuove allocazioni delle stazioni radiobase soprattutto per la salvaguardia della salute pubblica e per la tutela del patrimonio paesaggistico”.

A tal fine, il Consiglio comunale di Savoca si riunirà mercoledì 5 aprile per indicare le linee da seguire e per iniziare l’iter che si concluderà con l’approvazione di uno strumento che regolamenta l’installazione, contemperando le esigenze di tutela della salute e dell’ambiente con quelle di sviluppo della rete di telecomunicazioni, con il coinvolgimento della cittadinanza.

“L’Amministrazione Comunale intende dedicare un percorso che coinvolga la collettività che verrà resa partecipe delle decisioni che saranno adottate e che potrà esaminare il regolamento ed il piano antenne prima dell’approvazione definitiva da parte del consiglio comunale – prosegue Stracuzzi – E’ nostra intenzione affidare l’incarico di sviluppare e redigere gli strumenti predetti a società esperte nel settore che sia dotate di specifici strumenti e precise competenze nonché che possano fornire adeguata assistenza nel tempo, stante il continuo evolversi legislativo in materia”.

Il sindaco ha già inoltrato richiesta alle compagnie telefoniche per il rilascio dei piani di sviluppo, relativi al territorio del Comune di Savoca, per il periodo 2023, nonché il riepilogo delle stazioni radio base già attive o in corso di istruttoria sul territorio, complete di caratteristiche radio di ogni singolo impianto, al fine di avere un quadro completo delle future richieste che perverranno.