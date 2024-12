Savoca. Approvato in anticipo il Bilancio di previsione 2025-2027

La soddisfazione del sindaco Stracuzzi: "Garantiremo gli obiettivi fondamentali, come la qualità dei servizi e il contenimento delle tariffe per i cittadini"

SAVOCA – Con anticipo sulla scadenza normativa, il Consiglio Comunale di Savoca, nella seduta del 20 dicembre scorso ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2025-2027.

”Abbiamo approvato un bilancio che ci permetterà di garantire obiettivi fondamentali, come la qualità dei servizi, il contenimento delle tariffe per i cittadini e assicurare gli investimenti necessari – commenta con soddisfazione il sindaco Massimo Stracuzzi – Tutto ciò è possibile grazie alla sinergia tra l’Amministrazione e gli uffici comunali, coordinati dal segretario comunale. Tutti hanno svolto un ottimo lavoro, lavorando in modo assiduo, per rispettare i termini di legge. Un impegno particolare è stato quello dell’area Economico finanziaria che, quest’anno, ha visto un nuovo responsabile di area, che ha offerto la propria professionalità e collaborazione con tutti i dipendenti dell’Ente. Un ringraziamento va anche agli altri due responsabili di area, Tecnica e Amministrativa, per il prezioso lavoro portato avanti con costanza”.

L’assessore al bilancio, Sergio Trimarchi, ha sottolineato che si tratta di un risultato ottimale per l’Ente che ha confermato il proprio impegno anche per il settore sociale, culturale, educativo e sportivo, specificando che “l’approvazione in anticipo del Bilancio consente al Comune di non incorrere in sanzioni, evitare l’esercizio provvisorio, permettendo a tutti i settori comunali di poter disporre delle risorse loro assegnate per il 2025 sin da gennaio 2025”.

L’Amministrazione Comunale di Savoca, pertanto, sin dal prossimo anno continuerà a lavorare con impegno per sostenere il benessere e la qualità della vita dei cittadini, attraverso una gestione responsabile delle risorse, con il rafforzamento dei servizi e delle infrastrutture.

“Siamo veramente orgogliosi di questo risultato – prosegue il sindaco – soprattutto se si considera la difficile situazione economica derivante dalla nuova spending review imposta dal governo agli enti locali”.

Il Bilancio del Comune di Savoca si presenta coerente con la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e rispetta gli equilibri in quanto il risultato di competenza dell’esercizio risulta non negativo e ciò è sicuramente un traguardo lodevole per tutta l’Amministrazione comunale.