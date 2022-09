Savoca. Fumata bianca per la riapertura del micronido comunale - Tempostretto

Dopo vari tentativi andati a vuoto, l'amministrazione ha individuato chi gestirà la struttura

SAVOCA – Sarà ripristinato il servizio del micronido comunale grazie al contratto di comodato sottoscritto nei giorni scorsi dal sindaco Massimo Stracuzzi e dalla titolare della ditta Servizi per l’infanzia Bim Bum Bam, Tiziana Lo Conti, che si è aggiudicata il bando predisposto dall’Amministrazione comunale. La struttura, di oltre 200 mq, dotata di climatizzatori e cucina interna, con ampi spazi all’aperto dotati di giochi ludici idonei ai piccoli ospiti, è rimasta inutilizzata per un periodo di tempo, nonostante l’impegno del Comune che aveva cercato, con vari bandi, di trovare una gestione adeguata.

“Siamo molto soddisfatti di poter ridare alla collettività il servizio per i loro bimbi – ha dichiarato il sindaco Massimo Stracuzzi – in quanto l’amministrazione di Savoca ha sempre puntato molto sui servizi educativi e quelli per la prima infanzia sono fondamentali per lo sviluppo psicofisico dei bambini, per la loro integrazione sociale nei primi anni di vita quando imparano la condivisione, l’equità ed il rispetto dell’altro”.

L’affidamento in comodato

Proprio per garantire l’attivazione del micronido, comprendendo l’attuale crisi economica, l’amministrazione di Savoca ha preferito la soluzione di concedere in comodato il locale micronido. “Una scelta che è sicuramente più economica per chi deve gestire la struttura – conclude Stracuzzi – ma che è stata anche più celere per assicurare la riapertura della sede che è fornita di tutto l’arredo necessario per lo svolgimento di una attività socialmente necessaria, nonché dotata di area a verde attrezzata che consente l’esplorazione dei piccoli in modo sicuro. Sono certo che l’aggiudicataria saprà gestirla al meglio avendo dalla sua parte anni di esperienza e soprattutto molta passione ed attenzione per i minori”.