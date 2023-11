Sbarca a Messina con 1 kg e mezzo di hashish, arrestato corriere della droga - Tempostretto

Lo stupefacente era nascosto in una valigia

I Finanzieri del Comando Provinciale di Messina hanno sequestrato agli imbarcaderi circa 1 kg e mezzo di hashish, nascosti in una valigia e hanno arrestato in flagranza e portato al carcere di Messina Gazzi un corriere di nazionalità straniera, per l’ipotesi di reato del traffico di sostanze stupefacenti.



Grazie al fiuto del cane antidroga Urban, i militari hanno individuato il bagaglio e, al controllo, hanno trovato 15 panetti di stupefacente, da circa 100 grammi ciascuno, riportanti un’etichetta con la scritta

“Coco” – verosimilmente ad identificare il produttore -, nascosti in tre involucri, avvolti da più strati di cellofan, per cercare di contenerne l’odore.