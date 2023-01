Scaletta. Lutto cittadino per la scomparsa del 17enne studente del liceo Seguenza - Tempostretto

Oggi i funerali di Manuel. Il sindaco: "Lascia un grande vuoto"

SCALETTA – “Un ragazzo molto socievole, che partecipava attivamente alla vita del paese. La sua scomparsa lascia un grande vuoto”. Le parole del sindaco Gianfranco Moschella riassumono il pensiero di tanti scalettesi, ancora attoniti per l’improvvisa scomparsa di Manuel, il 17enne studente del liceo “Seguenza” di Messina, che non aveva dato più dato notizie di sé dalla mattinata di martedì. Ieri il tragico ritrovamento del corpo senza vita in un cantiere nel torrente Divieto.

Un dolore enorme per i familiari, i parenti e i tanti amici. I funerali saranno celebrati questo pomeriggio alle 16, 19 gennaio, nella chiesa della Madonna del Carmelo di Scaletta. Le spoglie del diciassettenne riposeranno nel cimitero di Itala Croce. Oggi a Scaletta Zanclea sarà giornata di lutto cittadino, così come disposto dal sindaco Moschella che si è fatto interprete del sentimento dell’intera comunità, “profondamente colpita da questa drammatica notizia”. Le bandiere del palazzo municipale saranno esposte a mezz’asta, mentre già da ieri sono state sospese tutte le manifestazione pubbliche. Il primo cittadino ha inoltre disposto l’abbassamento delle serrande delle attività commerciali dalle 16 del pomeriggio e fino alla conclusione della cerimonia funebre.