Schlein: “Firmo i referendum Cgil contro il Jobs Act”

La segretaria del Pd annuncia l'adesione ma non tutto il partito la seguirà. Anche a Messina la campagna è in corso e firma De Luca (M5S)

Contro il lavoro precario si punta ad abbattere la legge legata alla figura di Matteo Reni. Elly Schlein dice “sì” alla raccolta firme per promuovere i referendum voluti dalla Cgil. L’obiettivo? “Cancellare le norme che hanno precarizzato il lavoro e tutelare la sicurezza dei lavoratori negli appalti”, ricorda il sindacato. Al riguardo, ha dichiarato la segretaria del Partito demcratico: “Ho già detto in questi giorni che molti del Partito democratico firmeranno, così come altri legittimamente non lo faranno. Io mi metto tra quelli che firmeranno. Non potrei fare diversamente, visto che era un punto qualificante della mozione con cui ho vinto le primarie l’anno scorso ed ero in piazza con la Cgil nel 2015. Ed è il secondo referendum che firmo per l’articolo 18” ( fonte Adnkronos).

I 4 quesiti



Ecco i quesiti:

1. Abrogare le norme che impediscono il reintegro al lavoro in caso di licenziamento illegittimo.

2. Tutelare i dipendenti di aziende con meno di 16 dipendenti eliminando il tetto massimo di sei mensilità di indennizzo in caso di licenziamento illegittimo e possibilità per il giudice di riconoscere una tutela adeguata al lavoratore.

3. Abrogare le norme che hanno liberalizzato e quindi moltiplicato il ricorso all’utilizzo del lavoro a tempo determinato.

4. Estendere, in caso di infortunio sul lavoro negli appalti, la responsabilità all’impresa appaltante.

Il banchetto a Piazza Cairoli sabato e la firma di De Luca (M5S)

A Messina la raccolta firme continua a Piazza Cairoli, dalle ore 10, con un banchetto, sabato 11 maggio. Nel frattempo, anche Antonio De Luca (nella foto con il segretario generale della Cgil Messina Pietro Patti), capogruppo all’Ars del Movimento Cinquestelle, ha raccolto l’appello. “Per il lavoro ci metto la firma. E anche la faccia. Ho sottoscritto con convinzione la campagna referendaria contro la precarietà del lavoro promossa dalla Cgil”, ha evidenziato il deputato regionale messinese.

