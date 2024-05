“Sfalci e residui di potature in strada da oltre due mesi”

Dopo tanto tempo, nessuno ha ancora trovato tempo e modo per restituire decoro e sicurezza in un tratto di viale Regina Margherita

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Salve, segnalo che da circa due mesi sul viale Regina Margherita è impossibile passare sul marciapiede all’altezza del civico 97 vicino scalinata “Rampa del Sole”, con grave situazione di pericolo per i pedoni costretti a camminare in strada”.

Già dal mese di aprile scorso abbiamo pubblicato una segnalazione che denunciava la presenza di sfalci e residui di potature per strada in viale Regina Margherita. Evidentemente da allora nessuno ha trovato tempo e modo per intervenire. Rinnoviamo, perciò, l’appello alla presidemte di Messina Servizi, Maria Grazia Interdonato, affinchè predisponga il necessario lavoro di pulizia.