Atm, “palina muta”

La segnalazione di un lettore

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275:”Palina Atm zona Palanebiolo Annunziata: Il senso qual è?”.

La palina intelligente immortalata nella foto è senza QR Code e così non serve allo scopo per il quale è stata concepita. Non fornisce, infatti, le informazioni sui passaggi degli autobus alla fermata che risultano molto utili per gli utenti Atm. In centro, seppur con qualche isolato problema, questo servizio funziona e serve a facilitare l’uso dei mezzi pubblici. In periferia, ci verrebbe da pronunciare un facile “com’è ovvio”, diversi sono i casi come quello evidenziato nella segnalazione. Speriamo che l’Atm di Messina, da noi sollecitata più volte sull’argomento, riesca presto a rimediare.