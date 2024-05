Caditoia dissestata, pronta ad accogliere la gamba di qualche malcapitato. Non è l'unica a Messina

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Botola Largo Villa Lina”.

In realtà non è l’unica caditoia delle acque piovane dissestata. Ce ne sono diverse in città e rappresentano un potenziale pericolo per la citadinanza. E’ necessario che l’Amam intervenga. Così come appare opportuno proseguire l’opera di pulizia di tombini e caditoie, che in alcune zone di Messina sono ancora otturate.