Un lettore: "Sollecito da una ventina di giorni"

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Voragine e perdita d’acqua in via Palermo 642. Dopo oltre 20 giorni dalla prima segnalazione e dai solleciti ad Amam, la situazione fa acqua da tutte le parti”.

Ribadiamo quanto scritto ieri in relazione a un’altra perdita d’acqua: occorre che l’intervento sia tempestivo. Capita spesso che gli utenti ci scrivano, lamentando la necessità di mettersi subito in contatto con Amam. Facciamo dunque un appello a presidente e sindaco Basile perché potenzino quest’aspetto. Gli interventi strutturali sono fondamentali ma, nel frattempo, non è opportuno che l’acqua continui a perdersi.