Sosta in divieto fuori da Ingegneria. “Rischiamo la vita”

Un lettore segnala una situazione che si ripropone ogni mattina in via Francesco Basile

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275. Un nostro lettore segnala una situazione che si ripropone giornalmente, “in particolare nelle ore mattutine”, racconta, in via Francesco Basile. La via in questione, a doppio senso, porta ad un’entrata del polo universitario Papardo. Sulla strada sono visibili i cartelli di divieto di sosta ai lati, ma, come evidente dalla foto-segnalazione, le macchine parcheggiano ugualmente dove non potrebbero.

“Diventa pericoloso e rischiamo la vita – spiega il lettore – le macchine salgono e scendono a forte velocità il più delle volte. È una situazione ingestibile e il massimo della confusione si crea la mattina. Più volte l’abbiamo segnalato ai vigili ma senza risultati”.

Con entrambe le file di macchine parcheggiate ai lati della carreggiata, la strada si trasforma in un’unica corsia, creando così un imbuto che provoca disagi per gli automobilisti perché due macchine affiancate difficilmente passano. E c’è il rischio di incidenti frontali. Disagi minori dovrebbero esserci per i pedoni, che possono fruire da entrambi i lati di stretti marciapiedi sopraelevati.