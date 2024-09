Sciopero Atm, i sindacati: “Adesione straordinaria, è stato un successo”

Oggi la protesta nazionale per il mancato rinnovo del contratto collettivo di lavoro

Per le organizzazione sindacali la seconda azione di sciopero nazionale all’Atm è stata un successo. “L’adesione dei lavoratori – sottolineano Massimiliano Parisi (Filt Cgil), Franco Macri (Uil Trasporti) e Antonino Nostro (Ugl Auto ferro) – è stata straordinaria, con un elevato numero di mezzi rientrati in rimessa, a testimonianza del forte sostegno del personale alla causa”.

Per i sindacati, la protesta, svoltasi nelle fasce orarie dalle 09:30 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 20:00, conferma l’urgenza di un rinnovo del Ccnl Autoferrotranvieri e Internavigatori, fermo da troppo tempo. “La trattativa per il rinnovo del contratto è stata bruscamente interrotta a causa della mancanza di dialogo e collaborazione da parte delle associazioni datoriali, aggiungono le sigle sindacali.

“Il rinnovo del contratto è un diritto irrinunciabile per restituire dignità ai lavoratori – dichiarano i sindacati –. È il primo passo essenziale per garantire uno sviluppo sostenibile del trasporto pubblico, nell’interesse non solo dei lavoratori ma anche dei cittadini, che meritano un servizio di qualità”.

Le organizzazioni sindacali hanno inoltre voluto ringraziare “calorosamente tutti i lavoratori per la determinazione e l’impegno dimostrati”. “La vostra massiccia adesione – concludono – è fondamentale per raggiungere l’obiettivo di un sistema di trasporto pubblico più giusto, efficiente e rispettoso dei diritti dei lavoratori. Insieme, continueremo a lottare per il riconoscimento delle vostre professionalità e per un contratto che rispecchi la vostra importanza per la collettività”.