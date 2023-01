Sciopero benzinai revocato: distributori aperti dopo 24 ore - Tempostretto

La scelta dei sindacati è stata di ridurre la protesta dopo gli incontri con il governo "ma solo a favore degli automobilisti"

MESSINA – Lo sciopero dei benzinai si fermerà dopo 24 ore e non dopo le 48 originariamente previste. Le sigle sindacali hanno deciso di revocare la seconda giornata dopo l’incontro avuto nel primo pomeriggio di oggi con il ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso. Una scelta presa “a favore degli automobilisti e non certo del governo”, spiegano i rappresentanti di Fegica e Figisc Confcommercio, le due sigle che si sono accodata alla terza, la Faib Confesercenti. Quest’ultima già ieri sera aveva ridotto a 24 ore lo sciopero.

I distributori, quindi, riapriranno stasera. Nel primo pomeriggio di oggi è stata Faib Confesercenti Sicilia a diffondere i dati relativi all’adesione. Nella Regione siciliana sono stati 7 su 10 i distributori a chiudere, con un sì allo sciopero arrivato dal 70 per cento dei gestori.