Sconfitta all’esordio per il Ct Vela Messina femminile in Serie B1

Le tenniste del circolo peloritano alla prima di campionato in casa erano già condannate dopo i singolari contro il Plebiscito Padova

MESSINA – Inizia con una sconfitta il campionato delle tenniste veline che dopo il turno di riposo alla prima giornata hanno esordito in campionato in casa. In viale della Libertà, stamattina dalla ore 10, in campo le tenniste capitanate da Gino Visalli hanno affrontato le venete del Plebiscito Padova. Partita che ha preso una brutta piega con i tre singolari che sono andati alle ospiti che hanno così archiviato il match anzitempo, il punto delle messinesi è arrivato a risultato ormai acquisito nel doppio. Settimana prossima turno di riposo per tutti, poi il Ct Vela Messina sarà impegnato nuovamente in casa il 19 maggio contro il Tc Sinalunga.

Ad iniziare Chiara Davì (nell’immagine in evidenza) contro Federica Arcidiacono, la tennista ospita inizia benissimo scappando sullo 0-5, la reazione delle locale arriva, recupera i due break e si riporta sotto ma il set in volata prende la strada di Padova. Nel secondo affermazione netta per Arcidiacono. Nel campo a fianco si sfidavano Giuliana Giardina e Serena Agostini, le due davano vita ad un grande match. Una battaglia che si risolveva al terzo set con Giardina che inseguiva ma non riusciva a ribaltare la contesa.

Giardina durante il riscaldamento

Mentre Giardina era impegnata nel terzo set sull’altro campo a disposizione iniziava la sfida tra Fabrizia Cambria e Viola Cioffi, la sfida che vedeva la tennista messinese di nascita in campo però alla fine è stata la meno lottata di giornata. Cioffi portava via il terzo punto, che è valsa la vittoria, lasciando appena tre giochi alla peloritana.

Fabrizia Cambria si prepara ad entrare in campo

A risultato acquisito in campo nel doppio Fabrizia Cambria con Chiara Davì, mentre Padova schierava Sanesi e Agostini. Qui finalmente arrivava la vittoria del Ct Vela Messina che si assicurava il primo set agevolmente e cedeva il secondo alla fasi finali. Al super tiebreak la coppia locale si imponeva per 10-5.

Ct Vela Messina – Plebiscito Padova 1-3

Chiara Davì vs Federica Arcidiacono 4-6 1-6

Giuliana Giardina – Serena Agostini 3-6 6-2 3-6

Fabrizia Cambria – Viola Cioffi 1-6 2-6

Cambria F/Davì vs Sanesi/Agostini 6-1 5-7 10-5