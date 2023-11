Scontro auto-scooter sul lungomare di Furci, due ragazzi finiscono in ospedale - Tempostretto

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di S. Teresa e due ambulanza del 118

FURCI – E’ di due feriti il bilancio di un incidente stradale verificatosi poco prima delle 22 di sabato sul lungomare di Furci Siculo, all’altezza di via Interdonato. Si tratta di due minori di Furci che viaggiavano a bordo di uno scooter che per cause in corso di accertamento si è scontrato con una Peugeot alla cui guida vi era una donna. L’auto procedeva in direzione Messina e stava per immettersi lungo la via Interdonato quando è stata centrata dal mezzo a due ruote che procedeva in direzione opposta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di S. Teresa di Riva e due mezzi del 118, che hanno trasportato i due ragazzi in ospedale per accertamenti in seguito ai traumi riportati.