Tra Mstretta e Santo Stefano di Camastra

Uno scontro moto-auto stamattina sul viadotto Colonna della strada statale 117. La moto viaggiava in direzione Santo Stefano di Camastra e la macchina in direzione Mistretta, dalla prima ricostruzione. E il motociclista, di 33 anni, è morto. Ambulanza ed elisoccorso del 118, da Messina, sono intervenuti ma non c’è stato nulla da fare.

Subito dopo l’incidente la strada è stata momentaneamente chiusa.