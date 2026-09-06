Messina. Scontro sul viadotto Ritiro. Muore 81enne, ferita la moglie

Un’auto impatta contro il guardrail lungo la tangenziale in direzione Villafranca
Tragedia nella notte lungo la tangenziale di Messina in direzione Villafranca. Un uomo di 81 anni, Antonino Alibrandi, ha perso il controllo del proprio veicolo mentre percorreva il viadotto Ritiro, finendo per schiantarsi violentemente contro le barriere di protezione.
Per l’automobilista non c’è stato nulla da fare: i soccorritori giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.
Con lui viaggiava la moglie, rimasta ferita nell’impatto e celermente condotta dai sanitari del 118 al pronto soccorso del Policlinico di Messina per le cure del caso.
La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine per i rilievi di rito. Tra le piste principali prese in esame dagli inquirenti si fa strada quella di un improvviso malore che avrebbe colto l’ottantunenne alla guida, impedendogli di mantenere il mezzo in carreggiata.