“Topo in un reparto”, il Papardo: “Avviate disinfezione e derattizzazione, situazione sotto controllo”

Messina. Segnalazione al nostro giornale. La direttrice generale Di Blasi: "Siamo intervenuti subito ed è in programma la ristrutturazione"

MESSINA – Segnalazione di un cittadino al nostro giornale di un topo avvistato nel reparto di Psichiatria del Papardo. Sul caso abbiamo contattato Katia Di Blasi, direttrice generale dell’Azienda ospedaliera Papardo di Messina: “Un topo è stato avvistato oggi in una stanza chiusa, in un gabbiotto, all’interno di un reparto, quello della salute mentale, gestito dall’Asp. Allora abbiamo prontamente provveduto alla disinfezione di tutti i locali di Psichiatria. E domani sono previste la derattizzazione e la disinfezione complete”.

Aggiunge la direttrice generale: “Vorrei anche evidenziare che abbiamo in programma la ristrutturazione di tutto il reparto, dato che la manutenzione è a carico del Papardo. Si tratta di una scelta gestionale”.