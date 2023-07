Scontro tra 2 mezzi pesanti, 2 feriti e caos sulla A-18 - Tempostretto

Sul posto un ambulanza del 118 e l'elisoccorso. La protesta degli automobilisti: "Non sono stati chiusi gli ingressi, coda interminabile..."

TAORMINA – E’ di due feriti il bilancio di un incidente sulla A-18 che ha coinvolto due mezzi pesanti sulla A-18, paralizzata da ore. Procedevano in direzione Catania. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, avvenuti all’alba, un auto articolato ha tamponato un mezzo dei rifiuti, un autocompattatore. In seguito allo scontro, i mezzi sono finiti nella sottostante scarpata. Le ferite più gravi sono state riportate dal conducente dell’autocompattatore. Sul posto è giunto anche l’elisoccorso altre ad un’ambulanza del 118. Paura e code sula A- 18 in direzione Catania. Il sinistro si è verificato in territorio di Taormina, tra il viadotto Alcantara e l’area di servizio Calatabiano. La protesta degli automobilisti si è levata alta: “Non sono stati chiusi gli ingressi – spiegano – e si è verificata una coda interminabile mista a caos”.