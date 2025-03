Nessuno scooter dovrebbe parcheggiare sul marciapiede, per consentire il libero transito dei pedoni. Ma a Messina, purtroppo, non accade

MESSINAS – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Complimenti al genio”.

In verità in questo caso i geni sono due, dal momento che nessuno scooter dovrebbe parcheggiare sul marciapiede. Quando addirittura sono due affiancati, come nel caso evidenziato dalla foto, il passaggio di persone con disabilità o di bambini in carrozzina è quasi impossibile.