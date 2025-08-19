 Scoperta nel Reggino una maxi piantagione di marijuana

Scoperta nel Reggino una maxi piantagione di marijuana

Dario Rondinella

Scoperta nel Reggino una maxi piantagione di marijuana

Tag:

martedì 19 Agosto 2025 - 08:08

Oltre 2000 piante sequestrate. A Caulonia la coltivazione, per dimensioni e organizzazione, aveva assunto i connotati di un’impresa agricola illegale

CAULONIA (Reggio Calabria) – Tra le impervie campagne della Locride, i carabinieri hanno rinvenuto un’imponente piantagione di marijuana, composta da oltre duemila arbusti di Cannabis Sativa, coltivati con tecniche
avanzate e serviti da un complesso sistema di irrigazione.

La scoperta è avvenuta nel corso di un’attività di rastrellamento condotta dai militari della Stazione Carabinieri di Caulonia, insieme ai colleghi dello Squadrone Eliportato “Cacciatori Calabria”. La coltivazione, per dimensioni e organizzazione, aveva assunto i connotati di un’impresa agricola illegale, pronta a immettere sul mercato enormi quantitativi di droga.

Il rinvenimento mette in luce, ancora una volta, come le aree rurali più impervie della Locride possano diventare rifugio per un’economia sommersa e redditizia, alimentata da gruppi criminali in grado di sfruttare l’isolamento e la fitta vegetazione per occultare le proprie attività.

Ma proprio in questi territori difficili da presidiare si concentra l’azione quotidiana dell’Arma dei Carabinieri: una presenza capillare che parte dalle Stazioni sul territorio e si rafforza con il contributo strategico delle unità specializzate, come l’8° Nucleo Elicotteri di Vibo Valentia e lo Squadrone “Cacciatori Calabria”. Un impegno corale che garantisce controllo anche nelle zone più remote, sottraendo ogni anno enormi risorse economiche alla criminalità organizzata.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

L’addio a Pippo Baudo, un monumento della tv italiana
Viale San Martino, da lunedì prossimo il secondo step dei lavori VIDEO
Messina. Scontro furgone-auto, ferita una donna
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED