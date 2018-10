Taormina. Istituto superiore Pugliatti, nasce l'Orto didattico biologico

Taormina. Una data da ricordare il 16 ottobre per l’ istituto “Salvatore Pugliatti” di Taormina. Sarà inaugurato, infatti, l'Orto didattico a regime biologico dell' Istituto che da anni aprendo il settore Enogastronomico punta sulla qualità e un’offerta unica nel panorama della cultura dell’alimentazione e dell’accoglienza. Presenzieranno l’ attesa cerimonia il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri (Famiglia e disabilità) Vincenzo Zoccano e la dirigente del Miur Clelia Caiazza.

L’Auditorium dell’Istituto ospiterà dalle ore 11, oltre a molte autorità locali, anche il sindaco della città di Taormina, rappresentanti istituzionali del mondo della scuola, dell’Unicef e dell’associazione “L’altra Metà”, oltre ad una delegazione di studenti e studentesse delle scuole medie di Taormina e di Giardini Naxos, partner del progetto, con i Dirigenti Scolastici Carla Santoro e Maria Concetta D’Amico. Dopo i saluti e gli interventi dei ragazzi e degli ospiti, alle ore 13.00, si effettuerà il “taglio del nastro”. Ma la giornata comincerà presto, alle ore 7,30 nel corso del programma “Buongiorno Regione” (RAI 3) e sarà effettuata una diretta dall’Orto didattico, durante la quale verrà preparato in diretta un “piatto” con i prodotti appena raccolti.

Mille metri quadrati, davanti i laboratori di enogastronomia, con uno spazio dedicato e curato dagli alunni con disabilità (Il Giardino dei sensi), per coltivare ortaggi stagionali, erbe aromatiche e per sensibilizzare i giovanissimi studenti alla cura della terra, alla conoscenza delle tradizioni culinarie ed a una corretta cultura alimentare.

Un importante risultato per il Pugliatti fortemente voluto e realizzato dal dirigente scolastico Luigi Napoli: «L’orto è un mezzo per formare e per far crescere nuove competenze interdisciplinari e professionali – spiega - si parte dalla terra, si acquisiscono conoscenze sulle caratteristiche nutrizionali ed organolettiche degli alimenti. Il prodotto, fresco e genuino, raccolto e scelto direttamente dai ragazzi arriva in cucina pronto per essere valorizzato; lo studio delle tecniche di cottura e la nascita di un ricettario della tradizione rivisitato in tema “gourmet” completeranno il percorso didattico». Durante l’anno scolastico sono inoltre previste attività in collaborazione con gli alunni delle scuole medie e seminari con nutrizionisti, autori ed esperti del settore.

La realizzazione dell'orto è stata possibile grazie ad un finanziamento ottenuto due anni fa in virtù dei fondi messi a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.