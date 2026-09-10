Scuolabus a Messina, online la graduatoria per l’anno scolastico 2026/27

Disponibile l'elenco dei beneficiari ammessi al servizio di trasporto scolastico

Messina Social City ha pubblicato la graduatoria dei beneficiari ammessi al servizio scuolabus per l’anno scolastico 2026-2027. L’avviso, diffuso tramite i canali ufficiali dell’ente comunale che gestisce i servizi sociali e scolastici in città, segna il completamento dell’iter di selezione delle domande arrivate dalle famiglie messinesi.

Gli elenchi completi sono consultabili qui.

Il servizio di trasporto scolastico è destinato agli studenti delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado del territorio comunale, con l’obiettivo di agevolare la frequenza e garantire il diritto allo studio, coprendo diverse tratte e quartieri cittadini.

Le famiglie interessate possono verificare la propria posizione all’interno degli elenchi pubblicati per confermare l’ammissione al servizio prima dell’imminente avvio delle lezioni. Attraverso il portale dell’ente verranno inoltre rese note le indicazioni operative sulle modalità di erogazione del servizio, compresi i percorsi, le fermate e gli orari definitivi delle navette per l’anno scolastico al via.