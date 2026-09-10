Nuovo parcheggio Atm a Torre Faro, c’è il via libera

Messina. Il progetto prevede 32 stalli per le auto, 4 per i bus e postazioni di ricarica elettrica

MESSINA – Atm contava di aprirlo per l’estate che sta finendo ma bisognerà attendere ancora. Solo adesso il Comune di Messina ha rilasciato il permesso di costruire in favore dell’Azienda trasporti, approvando il progetto per un nuovo parcheggio a Torre Faro, nell’area situata tra via Circuito e via Nuova, adiacente al capolinea e nei pressi della statua di Padre Pio.

Un’area di circa tremila metri quadrati, oggi coperta da una fitta vegetazione. I lavori prevedono la realizzazione di un rilevato per portare il terreno al livello della sede stradale e la successiva posa del manto bituminoso.

32 posti per auto e 4 per i bus Atm

Il quadro tecnico approvato definisce la ripartizione degli spazi all’interno del nuovo piazzale a raso. L’infrastruttura ospiterà 32 stalli destinati alle auto e 4 riservati ai mezzi del trasporto pubblico locale (due per autobus fino a 18 metri di lunghezza e due per minibus).

Tra le opere previste rientra l’installazione di cabine elettriche prefabbricate su massetto armato, destinate a servire l’impianto di illuminazione e a garantire la fornitura d’energia per le stazioni di ricarica dei bus elettrici, evitando il rientro dei mezzi nella sede centrale dell’azienda durante i turni di servizio. Il progetto integra inoltre un sistema di gestione delle acque di prima pioggia con vasche di raccolta da cinque metri cubi per il riuso irriguo o di servizio.

L’iter

L’approvazione arriva al termine di una sequenza istruttoria, avviata con l’istanza iniziale depositata nel novembre 2025 e integrata da successivi passaggi tecnici tra la primavera e l’estate del 2026. L’intervento ha ottenuto i pareri favorevoli dell’Assessorato ai Beni Culturali, del Servizio Valutazioni Ambientali e del Servizio Opere Pubbliche.

Ora l’Atm ha un anno di tempo per comunicare l’avvio formale dei lavori, che dovranno poi concludersi entro tre anni dall’apertura del cantiere. La consegna dell’opera consentirà di integrare l’offerta di sosta nella frazione marinara, affiancando il parcheggio Torri Morandi, pur con un numero di stalli molto inferiore, nella gestione dei flussi veicolari diretti al borgo nei periodi di maggiore afflusso.