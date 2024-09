Scurria: “Il ricorso di Genovese e la conferma di Lacccoto? Non è ancora finita”

La parola al legale del figlio di Francantonio Genovese

“Laccoto già confermato come deputato regionale? Non è finita finché non è finita”. Il legale di Luigi Genovese, Marcello Scurria, interviene sulla verifica in Prefettura in relazione alle elezioni del 2022. E osserva: “Il procedimento di verifica disposto dal Cga, Consiglio di giustizia amministrativa, in atto in corso presso la Prefettura di Messina, non si è ancora concluso. I dati, ancora parziali, dimostrano che nel corso delle operazioni elettorali, come rilevato con il ricorso, sono stati commessi gravi errori con sottrazione di un numero significativo di voti ad entrambi i candidati. È stato accertato, purtroppo e per l’ennesima volta, un inspiegabile disordine e molta superficialità nella compilazione dei documenti del procedimento elettorale”.

Insiste l’avvocato Scurria “Soltanto a conclusione della verifica delle tabelle di scrutinio, sarà possibile valutare tutte le ulteriori azioni processuali consentite dalla legge. Come sempre, ogni cosa a suo tempo”.

