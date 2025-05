Scurria: “Ho lasciato 30 case pronte e 83 da ristrutturare. In tre mesi consegnata nessuna”

L'ex commissario al risanamento si rivolge al suo successore

“Ho lasciato 30 case pronte, 113 in totale. Le altre pronte per essere ristrutturate. Operatori economici per ristrutturazioni, demolizioni e bonifiche. Anni di esperienza e un metodo, un piano, una direzione chiara. E in questi tre mesi? Oltre a mettere da parte le persone con disabilità, cos’è stato fatto davvero? Le parole non bastano. I comunicati non scaldano una casa né restituiscono dignità. I fatti sì. Fai un passo fuori dall’ufficio. Vai nelle le baracche. Guarda negli occhi chi ci vive. Poi dimmi se stai facendo abbastanza”.

Una dura nota, da parte dell’ex sub commissario al risanamento, Marcello Scurria, che si rivolge direttamente al suo successore, Santi Trovato.

L’ultima vicenda riguarda le 31 famiglie del rione Taormina, che abitano nelle baracche addossate alla caserma del XXIV Artiglieria.

“Sono persone che meritano risposte adeguate, non piccate – dice Scurria -. Hanno scoperto solo ieri che gli fate vedere le case, ma perché prima no? Cos’hai fatto in questi tre mesi, a parte mettere i disabili nel cassetto? I problemi di ordine pubblico non li creano le persone ma chi non affronta le cose in modo corretto. Avevo lasciato tutto, dopo 70 giorni ancora zero”.

