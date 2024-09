Se l’incivile è un personaggio politico l’indignazione aumenta

Dai politici è lecito aspettarsi comportamenti corretti. La segnalazione di un lettore

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Auto appartenente a una nota persona politica e che spesso e volentieri viene lasciata così! Qui siamo in via Lenzi, esattamente di fronte alla scuola Domenico Savio. Qui carrozzine e bambini non mancano anche perché, nello stesso marciapiede, vi è un altro asilo. Inciviltà assoluta”.

Nelle foto che ci sono state inviate si vede un Suv lasciato sul marciapiede in modo da ostacolare il transito di pedoni e carrozzine. Peraltro l’auto si trova alla fine di un passaggio pedonale segnalato dalle strisce. Il fatto che sia un personaggio politico a parcheggiare in modo così incivile desta ancora più indignazione.