Seconda edizione del Premio Lions Messina Cristo Re

Appuntamento domenica 30 agosto al Giardino Corallo. In scena anche il "Festival bar story" con la band Good Vibes

MESSINA – Torna, per la sua seconda edizione, il Premio Lions Messina Cristo Re, l’appuntamento promosso dal Club Lions Messina Cristo Re che unisce riconoscimenti alle “eccellenze del territorio” e spettacolo dal vivo. L’evento si terrà domenica 30 agosto, a partire dalle ore 20.30, al Giardino Corallo di Messina, con ingresso gratuito.

Il premio sarà consegnato nel corso di “Festival bar story”, manifestazione canora che ripercorrerà, attraverso le canzoni più rappresentative e iconiche, la storia di Festival bar, la kermesse musicale estiva che ha accompagnato l’estate degli italiani dal 1964 al 2007, restando una delle rassegne più amate del panorama nazionale. Sul palco, oltre a live band e momenti di moda, saliranno artisti espressione del territorio messinese, con la partecipazione della Good Vibes band come ospite della serata.

L’iniziativa è organizzata dal Club Lions Messina Cristo Re, presieduto da Salvatore La Camera. La direzione artistica e organizzativa porta la firma della socia Genny Lello, che condurrà la serata insieme al socio, noto artista e cantante, Natale Munaò.

La manifestazione ha ottenuto il patrocinio dell’amministrazione comunale di Messina, attraverso l’assessorato ai Grandi Eventi guidato da Massimo Finocchiaro, oltre a quello della Fondazione Architetti del Mediterraneo, del Consiglio dell’Ordine degli Architetti di Messina e dell’Accademia di Sicilia, con il referente territoriale Francesco Rigano.

Il riconoscimento nasce con l’obiettivo di premiare uomini e donne che, con professionalità, passione, talento e impegno, contribuiscono alla crescita culturale e socio-economica di Messina e della Sicilia. Tra i protagonisti di questa edizione:

Emilio Pintaldi , giornalista, punto di riferimento per l’informazione cittadina;

, giornalista, punto di riferimento per l’informazione cittadina; Francesca Moraci , professoressa emerita dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, architetta urbanista, per il suo contributo allo sviluppo delle infrastrutture strategiche, alla sostenibilità ambientale e alla valorizzazione dell’area dello Stretto;

, professoressa emerita dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, architetta urbanista, per il suo contributo allo sviluppo delle infrastrutture strategiche, alla sostenibilità ambientale e alla valorizzazione dell’area dello Stretto; Caterina e Tiziana Ragusa , titolari della Maison Sartoria Ragusa, stiliste e imprenditrici di riferimento nell’alta moda sposa e cerimonia, che cureranno anche un quadro moda durante la serata;

, titolari della Maison Sartoria Ragusa, stiliste e imprenditrici di riferimento nell’alta moda sposa e cerimonia, che cureranno anche un quadro moda durante la serata; Loredana Ermini , maestra pasticcera e imprenditrice, per il suo contributo alla valorizzazione dell’artigianato e dell’identità messinese;

, maestra pasticcera e imprenditrice, per il suo contributo alla valorizzazione dell’artigianato e dell’identità messinese; Francesca Morabito , soprano, cantante lirica di grande talento;

, soprano, cantante lirica di grande talento; Francesco Allegra , pianista e giovane docente;

, pianista e giovane docente; Carmine Calabrese , maestro e pianista del Conservatorio di Palermo;

, maestro e pianista del Conservatorio di Palermo; Daniele Gongiaruk , regista e attore di lunga esperienza;

, regista e attore di lunga esperienza; Nat Minutoli , musicista, sassofonista di riferimento per il territorio;

, musicista, sassofonista di riferimento per il territorio; Giulia Ramires , performer, attrice e danzatrice, giovane talento apprezzato anche all’estero;

, performer, attrice e danzatrice, giovane talento apprezzato anche all’estero; Santi Currò , artista contemporaneo, una eccellenza con grandi qualità creative, che fa arte concettuale, attraverso le sue opere espone il suo pensiero;

, artista contemporaneo, una eccellenza con grandi qualità creative, che fa arte concettuale, attraverso le sue opere espone il suo pensiero; Carmelo Isgrò, biologo e creatore del Museo del Mare di Milazzo.

Durante la serata il pubblico potrà assistere anche a quadri moda curati dalla stilista Agata Sandrone e da Pippo Frassica, con la collaborazione di Donatella Pellicanò per accessori e gioielli indossati dalle modelle e di Francesco Panasiti per le acconciature.

Riunire sotto un unico riconoscimento figure che operano in ambiti tanto diversi, giornalismo, architettura e urbanistica, moda, arte, musica, ricerca scientifica, imprenditoria artigianale. Questo significa restituire a Messina un’immagine composita e concreta del proprio capitale umano, spesso più conosciuto fuori regione che tra le mura cittadine.

Il coinvolgimento di enti come il Comune, l’Ordine degli Architetti, la Fondazione Architetti del Mediterraneo e l’Accademia di Sicilia conferisce al premio un respiro istituzionale che rafforza il legame tra il tessuto associativo lionistico e le realtà culturali ed economiche del territorio.

In questo senso, il richiamo a Festival bar, manifestazione che ha segnato la memoria musicale di intere generazioni, aggiunge alla serata anche una componente identitaria e di intrattenimento popolare, capace di attrarre pubblico trasversale e di rendere il Giardino Corallo, per una sera, palcoscenico di una Messina che unisce merito, cultura e comunità.

L’ingresso alla manifestazione è gratuito.

Tito Lanciano