Marco Masini dedica “Principessa” alle donne vittime di violenza. Il concerto a Capo Peloro VIDEO

Lo spettacolo ha fatto rivivere agli spettatori gli anni '90 con diversi medley dei suoi più grandi successi

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Due ore di musica e di emozioni hanno catapultato gli spettatori dritti negli anni ’90. Marco Masini ha riconquistato il suo pubblico a Capo Peloro, sotto le stelle e il Pilone. In un’atmosfera magica con vista sullo Stretto di Messina il cantante ha fatto rivivere le emozioni dei suoi più grandi successi, ripercorrendo 30 anni di carriera.

I medley anni ’90

Dal primo medley anni ’90 con “Il cielo della vergine”, “Dentro di te fuori dal mondo” e “Le ragazze serie” al secondo di metà scaletta con “Ci vediamo”, “La libertà”, “Chi fa da sé”, “Malinconia”, “Perché lo fai” e “Vai con lui”. Marco Masini entra in scena sulle note dell’ultimo brano portato a Sanremo nel 2026 con Fedez, “Male necessario”, ripercorre appunto tutti i suoi più grandi successi degli anni ’90, e infine chiude lo spettacolo con “Parlo di noi”.

“Le mie canzoni non parlano solo di me ma di tutti noi”

“Quando ho iniziato a scrivere parole e note ero convinto che fosse un modo per raccontare e parlare di me, poi sono cambiate tante cose e quelle parole e quelle note negli anni le ho sentite cantare a tantissima gente. Ed è qui che tutto è cambiato, perché tutta questa gente mi ha fatto capire una cosa importante e cioè che io nelle mie canzoni non parlo solo di me ma di tutti noi”, dice in chiusura l’artista. Tutti i musicisti si ritrovano in fila sul palco e dedicano quest’ultima canzone a tutto il pubblico che ormai ha lasciato il posto a sedere e si è accalcato alla transenna che separa la platea dal palco.

Tutti in piedi per “Bella stronza”, “Vaffanculo” e “T’innamorerai”

Il pubblico ha ascoltato e battuto le mani partecipando dal proprio posto per tutto il concerto, ma a fine spettacolo tutti hanno sentito l’esigenza di alzarsi e avvicinarsi al palco. Da “Bella stronza”, passando per “Vaffanculo” e “Ci vorrebbe il mare” fino a “T’innamorerai” gli spettatori hanno lasciato la sedia e si sono avvicinati alla transenna cantando a squarciagola le canzoni che hanno segnato le sofferenze amorose di intere generazioni.

Masini dedica “Principessa” alle donne vittime di violenza

Poco prima della calca sotto il palco uno dei momenti più emozionanti del concerto. Masini introduce la canzone “Principessa” parlando delle sue due bravissime coriste. “Ho voluto fortemente due donne qui con me sul palco. Due voci di donne che riempissero un’arena come questa. Perché ci sono troppe voci di donne che non riusciamo a sentire mentre stanno chiedendo aiuto, ci sono troppi silenzi che nessuna donna dovrebbe essere costretta a vivere”, dice prima di iniziare a cantare il brano del 1995. “Principessa” era contenuto nell’album “Il cielo della vergine”, scritto insieme a Giancarlo Bigazzi. Il testo affronta un tema molto forte e crudo: l’abuso su una minore all’interno delle mura domestiche. E lo fa con un testo molto esplicito e violento, che è proprio la cifra stilistica di Masini. Il brano nasceva dalla volontà di denunciare una realtà difficile ma diffusa negli anni ’90 e purtroppo ancora oggi. Il testo, infatti, è tristemente attuale nonostante siano trascorsi più di 30 anni dalla sua scrittura.

Il testo di “Principessa” scritto nel 1995

Tu zitta fra le lacrime

ha fatto tutto lui

ubriaco come al solito

padrone più che mai

un padre senza l’anima

che mangia un pò di sè

ed ha crocifisso

l’angelo che c’era dentro te

e ora asciughi i tuoi occhi alla sottana

dolce figlia di un figlio di puttana

Non devi dirlo al parroco

e forse neanche a Dio

ma devi sotterrartelo

nel cuore amore mio

perciò stanotte

chiuditi a chiave dentro te

e domattina aspettami

ti porto via con me

Lasceremo su questo mondo infame

le carezze al fratellino e al tuo cane

Vieni principessa ti porto via con me

ci sarà in questo mondo di merda

una rosa rossa da cogliere per te

e domeniche e sogni sull’erba

ci sara un lavoro e il caldo di una stanza

e ogni giorno almeno un piatto di sperata speranza

Vieni principessa ti porto via da qua

questo mondo di fame e violenza finirà

Avevo un serramanico

ma l’ho buttato via

in fondo a una discarica

venendo a casa tua

e lì c’è nato

un albero cresciuto come noi

sotto i due grandi noccioli

che sono gli occhi tuoi

e ora dentro non c’è odio nè vendetta

ma una foglia che vuol essere difesa e protetta

Vieni principessa ti porto via con me

fra le stelle di un altro pianeta

dove non c’è il grasso e maledetto re

che ti ha dato e ti ha preso la vita che c’è in te

dove il male non ti guarda e non ti tocca

e il sorriso vola ancora al nido della tua bocca

Vieni principessa ti porto via con me

fra le stelle di un altro pianeta

c’è una rosa rossa da cogliere per te

e domeniche e sogni di vita

vieni principessa ti porto via con me…

via con me.

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