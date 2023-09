Secondo palagiustizia. Aiga: "Esulteremo quando ci sarà il trasferimento" - Tempostretto

L'Associazione italiana giovani avvocati si dice diffidente sui tempi per i lavori di ristrutturazione dei due palazzi di via Garibaldi

Era il 31 gennaio 2020 quando Aiga Messina denunciava le pessime condizioni dell’edilizia giudiziaria cittadina e sollecitava la realizzazione di un nuovo Palazzo di giustizia. Nel corso degli anni, sono stati molti gli interventi dei giovani avvocati sul tema, finalizzati a mantenere accesi i riflettori su una questione di fondamentale importanza per tutti gli operatori del sistema giustizia, così da sollecitare un intervento delle Autorità competenti.

Aiga (Associazione italiana giovani avvocati) Messina, con il neoeletto presidente avvocato Alessio Mento, esprime grande soddisfazione per l’accordo quadro sull’acquisto degli immobili da adibire ad Uffici giudiziari, formalizzato a Palazzo Piacentini nel corso della conferenza stampa del 26 settembre, ove è stato ufficializzato l’acquisto da parte del Comune dei due palazzi storici di via Garibaldi “Cassa Centrale di Risparmio” e “Banca di Roma”, indicati quali nuove sedi da destinare agli Uffici giudiziari.

Uffici fatiscenti

“Il tema dell’edilizia giudiziaria è da sempre particolarmente caro ad Aiga Messina – dice Mento -, essendo connesso sia con l’esigenza funzionale dell’amministrazione della giustizia sia con la necessità di tutelare la sicurezza di tutti coloro che operano quotidianamente nel sistema: avvocati, cittadini, magistrati e personale amministrativo. Le condizioni di fatiscenza in cui versano alcuni edifici, primi fra tutti il Giudice di Pace ed il Tribunale del Lavoro, sono state più volte denunciate per sottolineare la situazione di pericolo in cui quotidianamente gli operatori del diritto sono stati costretti a lavorare, per anni”.

Diffidenza sui tempi

“La storia ci ha insegnato che talvolta ai proclami ed ai progetti non siano seguiti i fatti: dunque alla soddisfazione di oggi, non può non accompagnarsi una moderata diffidenza circa i tempi in cui

sarà eseguita la messa in opera degli immobili con il reale trasferimento degli Uffici giudiziari. Aiga Messina continuerà a monitorare e, se necessario, a sollecitare la compiuta realizzazione del Palazzo satellite affinché trovi attuazione lo slogan iniziale: il palagiustizia si faccia ovunque purché si faccia presto”.