Secondo successo consecutivo per la Top Spin Messina, Prato sconfitta a Villa Dante

Vittoria rotonda per 4-0 grazie alla doppietta di Giovannetti e i sigilli di Manhani Jr. e Amato. I peloritani tornano in corsa per i playoff

MESSINA – Seconda vittoria consecutiva in campionato centrata dalla Top Spin Messina WatchesTogether che a Villa Dante supera con un rotondo 4-0 Il Circolo Prato 2010 nella gara valida per la 2^ giornata di ritorno di Serie A1. Per i ragazzi allenati da Wang Hong Liang, con Marcello Puglisi ad affiancarlo in panchina, sigilli di Humberto Manhani Jr., Tommaso Giovannetti (doppietta) e Antonino Amato. E la classifica adesso sorride. Bel balzo effettuato dalla squadra del presidente Giorgio Quartuccio che sale al quarto posto con 8 punti, portandosi in zona playoff.

Dando prova di continuità dopo il blitz di Servigliano, la Top Spin Messina WatchesTogether ottiene anche la sua prima affermazione stagionale davanti ai propri tifosi, salendo al quarto posto in classifica. La compagine del presidente Giorgio Quartuccio tornerà in campo il prossimo 12 febbraio, sempre tra le mura amiche, per affrontare la Bagnolese, appaiata a quota 8, in un fondamentale appuntamento.

Top Spin Messina – Il Circolo Prato 4-0

Direzione arbitrale affidata a Raffaele D’Ambrogio di Messina. Humberto Manhani Jr., alla sua prima apparizione a Messina con la maglia della Top Spin, ha sconfitto Giacomo Allegranza per 3-0 nel singolare d’apertura. L’equilibrio nel primo parziale è durato fino al 6-6, poi lo scatto deciso di Manhani, autore di quattro punti di fila. Al secondo set-point il padrone di casa ha chiuso 11-7. Volando da 2-2 a 7-2 nella successiva frazione, Manhani ha tagliato il traguardo per 11-4. Strada piuttosto in salita, invece, nel terzo set. Con Allegranza in vantaggio per 6-2, Manhani è riuscito ad agganciarlo sul 7-7. Il giocatore in forza ai toscani è tornato a condurre (9-8), prima di essere rimontato da Manhani. Svanito il match-point sul 10-9, l’italo-brasiliano ha potuto brindare al 12-10.

Tommaso Giovannetti, confermando il suo brillante periodo di forma, ha successivamente regolato Csaba Kun per 3-1. Conquistato nettamente il primo set per 11-1, Giovannetti ha dovuto rincorrere nel secondo sin dall’avvio (4-1). Il romano si è rifatto sotto, ma dall’8-7 è stato Kun ad imporsi con tre punti di fila. Combattuto pure il terzo, che ha visto Giovannetti recuperare da 4-6 a 9-6, capovolgendo la situazione. Due punti di Kun, poi l’accelerata finale di Giovannetti e il set si è concluso 11-8. Partenza sprint (5-1) di Giovannetti e epilogo del quarto, senza storia, che è arrivato in fretta per 11-4.

La serie è proseguita con il successo per 3-0 di Antonino Amato nei confronti di Fatai Adeyemo. In virtù dell’8-0 iniziale, il palermitano ha subito ipotecato il primo set, vinto per 11-5. Nel secondo, Amato ha dovuto rimontare da 3-7 per Adeyemo, agguantando il rivale sul 7-7 e scattando da 8-8 a 11-8. Dopo il 3-3, Amato ha preso decisamente il largo nel terzo, imponendosi per 11-5.

Il sipario è ufficialmente calato con la sfida, non priva di emozioni, tra Tommaso Giovannetti e Giacomo Allegranza, Il capitolino ha incamerato il primo parziale per 11-5. Più tortuoso il cammino nel secondo. Altalena da 7-5 per Giovannetti a 8-7 Allegranza, poi tre punti di fila messi a segno dal giocatore della Top Spin che, al secondo set-point, ha prevalso 11-9. Il terzo si è risolto ai vantaggi, dopo l’occasione per Allegranza sul 10-9 sventata da Giovannetti, il quale a sua volta non ha concretizzato il match-point sull’11-10. Evaporata un’altra opportunità a testa, è giunto il 15-13 firmato da Allegranza che ha prolungato la contesa. Al quarto, sotto per 1-6, uno scatenato Giovannetti ha ribaltato il discorso (7-6). Nuovamente avanti Allegranza per 9-8, ma Giovannetti ha reagito trovando il 10-9. Fallito il match-point e sfumato anche il successivo sull’11-10, per l’atleta della Top Spin la gioia si è materializzata al 13-11 per il 4-0 finale.

Tabellino

Humberto Manhani Jr.-Giacomo Allegranza 3-0 (11-7, 11-4, 12-10)

Tommaso Giovannetti-Csaba Kun 3-1 (11-1, 7-11, 11-8, 11-4)

Antonino Amato-Fatai Adeyemo 3-0 (11-5, 11-8, 11-5)

Tommaso Giovannetti-Giacomo Allegranza 3-1 (11-5, 11-9, 13-15, 13-11)

