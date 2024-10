Operazione Masnada ter, i 9 giovani arrestati, sono accusati di aver abusato di una minorenne per due anni

I giovani sono accusati di violenza sessuale di gruppo continuata e aggravata su una ragazza, all’epoca dei fatti minorenne

SEMINARA – L’operazione Masnada Ter della Polizia di Stato, dove sono state tratte in arresto 9 persone, è stata eseguita a Seminara, Gioia Tauro, Legnano (MI), Cislago (VA), Gerenzano (VA), e presso la Casa di Reclusione Opera di Milano. Le 9 persone arrestate di cui 5 ( 1 in atto già detenuta) finite in carcere e 4 ai domiciliari, sono accusate di violenza sessuale di gruppo continuata e aggravata su una ragazza, originaria della Piana di Gioia Tauro, all’epoca dei fatti minorenne.

L’attività info-investigativa condotta, anche col supporto delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, ha portato a ritenere che i 9 giovani, alcuni dei quali legati da vincoli di parentela a esponenti di cosche di ‘ndrangheta, ed uno legato da vincoli di parentela ad un Amministratore Locale, abbiano compiuto reiterate violenze sessuali di gruppo in pregiudizio di una ragazza, all’epoca dei fatti minorenne, consumate da gennaio 2022 sino agli inizi di novembre 2023.

Nell’ambito dell’attività investigativa è emerso che i giovani avessero posto in essere anche attività diretta all’individuazione di altre possibili vittime.

L’Operazione si colloca come terza tranche nello stesso filone investigativo in cui sono stati eseguiti, rispettivamente, il 15 Novembre 2023 4 arresti di altrettanti giovani responsabili analogamente del reato di violenza sessuale di gruppo aggravata nei confronti di 2 minorenni della Piana di Gioia Tauro; nonché il 21 Dicembre 2023 gli arresti di 4 familiari di una delle giovani vittime che avevano tentato di persuadere la stessa al fine di ritrattare la denuncia di quanto subìto.