Messina. Finanziata (in parte) la copertura del depuratore di San Saba

Dalla Regione un contributo di 314mila euro grazie alla Bandiera Blu 2025. Il costo complessivo dell'intervento ammonta a 1 milione e 200mila euro

MESSINA – Il Comune di Messina riceverà della Regione un finanziamento di 314mila euro per l’attuazione dell’intervento “Lavori di copertura dell’impianto di depurazione di San Saba”. Si tratta di un finanziamento che non copre l’intero fabbisogno per realizzazione l’opera: la somma assegnata dalla Regione è infatti pari al 26,45 % del costo complessivo dell’intervento, che ammonta a € 1.186.888,48. La restante parte – fanno sapere da Palazzo Zanca – sarà garantita attraverso la tariffa del Servizio Idrico Integrato.

Il finanziamento deriva dalle proposte che il Comune di Messina ha inoltrato in conformità con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 209 del 01.07.2025 relativa all’utilizzo delle somme previste dagli art. 36 e 54 della L.R. n.3/25. Questi articoli coprono interventi dotati di progettazioni esecutive e che sono stati coinvolti dal riconoscimento della Bandiera Blu. La predisposizione di progettazioni esecutive e l’ottenimento della Bandiera Blu sono gli elementi chiave per l’assegnazione di questo finanziamento.

Con lo stesso Decreto del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti dell’Assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità sono stati destinati circa 10 milioni di euro per l’ammodernamento degli impianti di depurazione dei Comune di Nizza e Roccalumera.

“La Bandiera Blu non è soltanto un riconoscimento simbolico – ha sottolineato il sindaco Federico Basile – ma un valore che premia il lavoro svolto sul territorio e che consente alla città di Messina di accedere a risorse strategiche per migliorare le infrastrutture e i servizi essenziali. Investire sulla depurazione significa investire sulla salute dei cittadini, sull’ambiente e sul futuro della nostra città”.

“Questo intervento – ha aggiunto l’assessore Francesco Caminiti – conferma la validità del percorso intrapreso sul fronte della sostenibilità e dell’efficientemente del sistema di depurazione. Il finanziamento regionale, reso possibile anche grazie al riconoscimento della Bandiera Blu, ci permette di intervenire su un impianto strategico come quello di San Saba, migliorandone le prestazioni ambientali e l’integrazione con il territorio”.