Weekend natalizi, concerto alla chiesa di San Michele

Nuovo appuntamento a Messina sabato 3 gennaio con la banda musicale di Salice

MESSINA – Weekend natalizi. “La magia del Natale continua con un appuntamento speciale all’insegna della grande musica alla chiesa di San Michele in via Volta”. Sabato 3 gennaio, alle 18, l’associazione culturale “Banda musicale di Salice” ApsS, diretta dal maestro Matteo Frisenna, invita a uno concerto natalizio, con “un programma ricco di brani tradizionali e arrangiamenti moderni che sapranno emozionare grandi e piccoli. Un’occasione per ritrovarsi, condividere musica e vivere insieme l’atmosfera delle feste”.

L’ingresso è libero.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con le realtà associative del territorio.