Manca il guard rail, muore in un incidente: familiari risarciti con 1 milione

L’ex provincia di Caltanissetta, oggi Libero Consorzio, dovrà pagare oltre un milione di euro alla vedova ed ai figli di un automobilista morto in un incidente stradale perché mancava il guard-rail. E’ quanto ha stabilito il Tribunale di Caltanissetta.

L’uomo residente in un comune della provincia è morto nel 2014 finendo in una scarpata dopo un volo di tre metri a bordo della sua Opel Astra dove non c’era la barriera di protezione.

