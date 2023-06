Sergio Chiarandini si tessera con l'Ulysse in vista del circuito Oceanman - Tempostretto

Il fondista, tra i pionieri della Nazionale Italiana di nuoto in acque libere, parteciperà al circuito mondiale Oceanman con l'Ulysse Nuoto

La Ulysse Nuoto dà con orgoglio il benvenuto tra i propri tesserati a Sergio Chiarandini, classe 1968, prima medaglia mondiale azzurra nella storia del nuoto di fondo (argento sui 25 km a Perth, Australia, 1991), due volte vice-campione europeo sempre sulla 25 km e membro della prima Nazionale Italiana open-water. Sergio è tornato a gareggiare nell’elemento che adora e che costituisce una parte importante della sua vita sportiva e professionale. Quest’anno porterà i colori dell’Asd Uysse nel circuito mondiale Oceanman.

Un intenso fine-settimana lo ha visto conquistare l’argento dietro l’olimpionico Kusch nella categoria Master 55-60 anni nella 6 km del Lago d’Orta, contro corrente, per affrontare il giorno seguente il periplo dell’isola Palmaria. A breve il “salto” verso le 10 km con Bali in Indonesia in luglio e in pieno Atlantico a Madeira in settembre.