Serie C. Ct Vela Messina avanza, Circoletto eliminato, Taormina retrocesso - Tempostretto

Ct Vela Messina e Circoletto dei Laghi affrontavano il primo turno dei playoff, il Taormina Sporting Club era impegnato ai playout

Lungo weekend di playoff e playout in Serie C maschile, da programma si doveva giocare domenica 30 aprile, ma rinvii ed anticipi hanno prolungato quasi di una settimana. Il motivo è che la formazione tennistica del Circoletto dei Laghi, dopo aver cominciato il proprio match contro il Tc Leonforte domenica 30 aprile, ha dovuto terminare l’impegno venerdì 5 maggio. Impegno terminato prima invece per il Taormina impegnato ai playout, che ha giocato il ritorno anticipandolo a domenica 7 maggio.

I risultati delle messinesi

La squadra del Circoletto dei Laghi è stata comunque l’unica delle messinesi a scendere in campo ai playoff. Non si sono presentati infatti nell’altro sfida promozione i lilibetani del Tc Sunshine che avrebbero dovuto far visita al Ct Vela Messina, il circolo di viale della Libertà dunque avanza senza giocare al prossimo turno dove affronterà prima in casa e poi in trasferta il Proietti Tennis Team.

Sconfitta per il Circoletto dei Laghi su cui ha pesato l’assenza del proprio numero uno Gabriele Bombara, peloritani già sotto dopo i singolari per 1-3, unica vittoria arrivata dal capitano e giocatore Paolo Ricciardo. Al momento di iniziare i doppi la pioggia caduta su Messina lo scorso 30 aprile ha costretto alla sospensione e quindi al rinvio. Nella giornata di venerdì 5 maggio la sfida si chiudeva: arrivavano altri due punti per gli ospiti negli incontri di doppi, il primo equilibrato permetteva di archiviare la pratica sull’1-4, a risultato acquisito terminava velocemente la battaglia anche nell’altro doppio.

Sempre in Serie C ancora in campo, ma per giocare i playout, il Taormina Sporting Club. La formazione ionica per salvarsi ha dovuto affrontare il Ct Ragusa, andata giocata in casa il 30 aprile e terminata sul punteggio di 3-3 e ritorno anticipato a domenica 7 maggio dove il Ragusa imponendosi per 4-2 ha condannato la formazione messinese alla retrocessione in Serie D1.