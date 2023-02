Serie C femminile. Esordio vincente per Circoletto e Brolo, rinvio per Taormina - Tempostretto

Le ragazze del Circoletto dei Laghi di Messina e del Ct Brolo hanno rispettivamente vinto in trasferta a Siracusa (1-3) e Partinico (0-4)

Iniziati i campionati a squadre, maschili e femminili, di serie C di tennis su base regionale. La competizione maschile ha preso il via già da qualche settimana, mentre domenica scorsa, 26 febbraio, era l’esordio della competizione femminile. I circoli di Messina e provincia iscritti al campionato a squadre riservato alle donne sono tre: Circoletto dei Laghi, Ct Brolo e Taormina Sporting Club. Se per le joniche la prima partita in trasferta contro il Pinea è stata rinviata, l’esordio delle messinesi e delle brolesi ha regalato la vittoria ad entrambe le formazioni.

In trasferta a Partinico la formazione del Ct Brolo capitanata da Alessandro La Galia (immagine in evidenza) ha ottenuto un rotondo 4 a 0 sulle ragazze del Tc Valle Jato. Primo punto per le brolesi per merito della new entry Ginevra Abramo (3.5), ex Ct Vela, che supera l’avversaria con un netto 60 62. A seguire arriva il secondo punto grazie alla giovanissima Under 15 Gaia Di Matteo (3.3) vincente in rimonta per 67 61 62. Il sigillo sulla vittoria arrivava dalla numero uno di Brolo, Miriam Gullì(3.2), che con maturità superava l’avversaria in due set 63 64. La coppia Abramo-Gullì chiudeva la contesa vincendo anche il doppio per 63 76. Prossimo appuntamento,domenica 5 marzo ore 10 in casa,contro la corazzata Kalta Tc Palermo.

Brinda al suo primo successo sui campi del Tc Siracusa anche il Circoletto dei Laghi imponendosi per 3 a 1. La squadra capitanata dal maestro Roberto Fucile ha risolto la pratica dopo i tre singolari: Giulia Sottile batte Paola Santoro 6-3 7-6(4), Aurora Morano supera Maria Flora Zito 3-6 6-3 6-2, Azzurra Manfredi Azzurra vince contro Maria Elena Furnari 6-3 6-3. Il doppio è andato alle aretusee Santoro/Cutrona che si sono imposte sulla coppia Sottile/Morano al supertiebreak del terzo set 67 61 11/9. Prossimo impegno sabato 4 marzo in casa contro il Ct Pinea.

La formazione del Circoletto dei Laghi, convocata ma non schierata anche Lidia Scimone

Le formazioni della Serie C Femminile

Taormina e Circoletto dei Laghi sono state inserite nel girone 1 con altre tre squadre. Mentre il Ct Brolo è nel girone 3, l’unico a quattro squadre. La formula prevede un solo girone d’andata, alternando match in casa e trasferta; ogni incontro prevede tre singolari e un doppio. Alla squadra che vince tre punti, un punto in caso di parità, zero a quella sconfitta. Le prime due di ogni girone accedono ai playoff, le ultime due invece disputeranno i playout.

Circoletto dei Laghi, campo di casa a Torre Faro a Messina, erba sintetica.

Formazione: Giulia Sottile (3.2), Aurora Morano (3.3), Azzurra Manfredi (3.5), Lidia Scimone (4.4).

Ct Brolo, campo di casa via Ferrara a Brolo, cemento.

Formazione: Miriam Gullì (3.2), Gaia Di Matteo (3.3), Ginevra Abramo (3.5), Alessandra Casella (4.2), Elena Pizzino (4.6).

Taormina Sporting Club, campo di casa via Bagnoli Croci a Taormina, terra rossa.

Formazione: Maria Gallodoro (3.2), Federica Munafò (3.4), Grazialle Longo (4.5), Maria Astuti (4.nc), Maria Martello (4.nc), Roberta Pinto (4.nc).

Le formazioni maschili

Sono quattro le formazioni maschili messinesi in Serie C divise in gironi quattro gironi, tre da sette squadre e uno da sei. Come per le ragazze si gioca solo il girone di andata, ma a differenza delle colleghe gli uomini disputano per ogni incontro quattro singolari e due doppi. Ai playoff le prime tre dei gironi, ai playout le ultime due.

Filari Tennis, campo di casa in via Lungomare a Venetico, cemento.

Formazione: Alberto Caratozzolo (2.6), Marco Maiorana (2.7), Alessandro Maina (2.8), Nicolò Romano (3.1), Antonio Gervasi (3.3), Graziano Bombaci (3.3).

Circoletto dei Laghi, campo di casa a Torre Faro, erba sintetica.

Formazione: Gabriele Bombara (2.6), Rosario Lanza (2.8), Alessandro Villari (3.2), Ivan Romeo (3.2), Paolo Ricciardo (3.3), Mario Famà (3.5).

Ct Vela Messina, campo di casa viale della Libertà, terra rossa.

Formazione: Fabio Varsalona (2.5), Leonardo Gagliani (2.7), Federico Gargano (2.7), Enrico Egitto (2.8), Enrico Briguglio (2.8), Antonino Famà (2.8).

Taormina Sporting Club, campo di casa Via Bagnoli Croci a Taormina, terra rossa.

Formazione: Mario Quattrocchi (2.7), Giuseppe Quattrocchi (3.2), Giovanni Toscano (3.2), Andrea Raneri (3.3), Gabriele Gallodoro (3.4), Antonio Cappello (4.3).

Alcune squadre hanno più giocatori di quelli indicati iscritti ma sono stati riportati solo i primi sei in ordine di classifica, indicata tra le parentesi tonde.