Serie C. Il Ct Brolo femminile è ai playoff, bene Vela e Circoletto al maschile - Tempostretto

Prima qualificazione della storia per il circolo di Brolo ai playoff regionali. Vittoria al maschile per Ct Vela Messina e Circoletto dei Laghi

A Brolo la vittoria delle tenniste locali ai danni del Kalta Tc di Palermo, per 3 incontri ad 1, permette al circolo del maestro Arasi di chiudere al primo posto del girone e di raggiungere un traguardo storico. Non era mai successo infatti, nei 37 anni di storia del Circolo Tennis Brolo, che nel campionato degli affiliati una squadra si qualificasse agli spareggi play off regionali. Un traguardo che potrebbe adesso anche aprire le porte della seconda serie, si attende il sorteggio per conoscere l’avversaria. Incontro di andata in programma il 16 aprile e ritorno il 23, “sognare non costa nulla – ha scritto sui social Carmelo Arasi – e se dal sogno ci sveglieranno, avremo comunque la matematica certezza della permanenza in Serie C anche nella prossima stagione. L’obiettivo è stato raggiunto”.

La vittoria in quello che era lo scontro al vertice nel girone 3 femminile di serie C è arrivata grazie alle affermazioni in singolare ed in doppio di Ginevra Abramo e Miriam Gullì, con l’unico punto perso, ma senza demeritare, della giovanissima Gaia Di Matteo. La squadra brolese, dopo la retrocessione della passata stagione e il ripescaggio, all’inizio di quest’anno si è rafforzata innestando nel gruppo, composto già da Miriam Gullì, Gaia Di Matteo, Alessandra Casella ed Elena Pizzino, la mancina Ginevra Abramo. La squadra capitanata da Alessandro La Galia è stata la vera rivelazione del torneo chiudendo a punteggio pieno e imbattuta.

Taormina ritirata, Circoletto sconfitta

A completare il quadro delle squadre messinesi al femminile sguardo al girone 1 dove il Circoletto dei Laghi ha ceduto nel recupero contro il Pinea in casa per 1-3. Unico punto per le messinesi che arriva dal capitano Giulia Sottile in singolare, le messinesi non sono riuscite poi in doppio ad evitare la sconfitta.

Mentre segnaliamo che il Taormina Sporting Club si è ritirata dalla competizione e la partita prevista, sempre contro il Pinea, termina con un 4-0 a tavolino e così sarà anche tutte le altre sfide del girone che mancano.

Risultati della serie C maschile

Per le squadre impegnate nella serie C maschile vittoria per il Ct Vela Messina che si impone 5-1 in casa contro Leonforte e nel prossimo turno ultimo del girone, sfiderà fuori casa il Mediterraneo Sporting Club. Le due formazioni al momento sono appaiate a 15 punti, sono imbattute e si giocheranno la prima posizione del girone 1.

Nel raggruppamento 2 invece sconfitta per Taormina, 4-2 in casa del Tc Siracusa, la formazione di Quattrocchi e compagni resta a quota 0 punti nel girone 2. Mentre il derby tra Circoletto dei Laghi Messina e Filari Tennis Venetico viene vinto con autorità dai primi che si impongono in casa con il risultato netto di 6-0.

Femminile girone 1

Circoletto dei Laghi – Tennis Pinea 1-3

Tennis Pinea – Taormina Sporting 4-0 (ritiro)

Classifica: Montekatira e Tennis Pinea 9, Circoletto dei laghi 6, Tc Siracusa 3, Taormina Sporting Club 0 (squadra ritirata dal campionato).

Femminile girone 3

Ct Brolo – Kalta Tennis 3-1

Classifica: Ct Brolo 9, Kalta Tennis Club 6, Tc Valle Jato 3, Tc3 Palermo 0.

Maschile girone 1

Ct Vela Messina – Leonforte 5-1

Classifica: Mediterraneo Sporting Club e Ct Vela messina 15, Tc Leonforte 0, Tc Scicli 6, Ct Ragusa 3, Ct Farina e Tc Siracusa 1.

Maschile girone 2

Siracusa – Taormina Sporting 4-2

Circoletto dei Laghi – Filari Tennis 6-0

Classifica: Proietti Tennis 15, Tennis Pinea 10, Tc Siracusa 7, Filari Tennis 6, Circoletto dei Laghi e Club Modica 2*, Taormina Sporting 0.

* un punto di penalizzazione