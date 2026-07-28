Serie D, per il Milazzo centrocampo di categoria con Saverino e Dall’Oglio

La costruzione del Milazzo continua, confermato Corso e ulteriori novità con Rechichi, Bossa e Cucinotta

MILAZZO – Prosegue la costruzione della formazione rossoblù del Milazzo in vista della prossima Serie D. Spiccano i nomi per il centrocampo del confermato Jacopo Dall’Oglio e il neo acquisto, ex Acr Messina, Francesco Saverino, due giocatori che sono un lusso per la categoria, certamente il primo ma anche il secondo lo scorso anno al Franco Scoglio ha fatto vedere cose interessanti.

In questi giorni altri colpi di mercato annunciati sono la conferma di Davide Corso terza annata in rossoblu per il centrocampista, che ha dato un contributo determinante alla causa mamertina anche nel Girone I di Serie D, l’ingaggio del difensore Angelo Rechichi per la stagione 2026/2027.

Confermato Jacopo Dall’Oglio

La SS Milazzo è lieta di annunciare la conferma di Jacopo Dall’Oglio per la stagione 2026/2027. L’esperto centrocampista milazzese vestirà la maglia mamertina per la seconda stagione di fila, dopo aver centrato una salvezza nell’ultima annata trascorsa nel girone I di Serie D e conclusa con un soddisfacente ottavo posto. Dall’Oglio nella stagione scorsa ha totalizzato 12 presenze, firmando anche un gol decisivo su punizione in occasione della sfida contro il Gela, battuto sul punteggio di 1-0 al Marco Salmeri. Il classe ‘92, allo stesso tempo, ha confezionato 2 assist dando un contributo importante alla causa mamertina. Dall’Oglio si è distinto positivamente per qualità, dedizione e professionalità, divenendo un vero leader dello spogliatoio mamertino nonché un esempio per tutti i compagni di squadra. Il calciatore ha scelto senza alcuna esitazione il progetto del Milazzo, che a sua volta ha deciso di puntare fortemente su uno dei suoi profili chiave.

“Sono orgoglioso di proseguire – dichiara – la mia carriera a Milazzo. Questa è casa mia, il posto da cui tutto è iniziato. Ringrazio il presidente Taranto e tutta la società per la fiducia rinnovata. Grazie anche ai nostri tifosi, che ci hanno dato una spinta determinante e che non ci abbandonano mai. Cercherò di dare il massimo per raggiungere tutti i nostri obiettivi”. “L’ultima stagione è stata soddisfacente – aggiunge – abbiamo fissato i nostri traguardi e li abbiamo centrati con largo anticipo. Ho dato sempre il mio contributo nonostante qualche problema e non vedo l’ora di tornare in campo. Forza Milazzo”.

Saverino da Messina a Milazzo

Francesco Saverino, nato a Sant’Agata Militello (Me) il 23 febbraio 2001, vanta un lungo trascorso nel campionato di Serie D, dove ha già ottenuto quasi 200 presenze. Il percorso del classe 2001 è iniziato tra le fila del Messina, con cui nella stagione 2019/2020 ha disputato la sua prima annata in quarta serie. 23 presenze, 2 gol e altrettanti assist in giallorosso per Saverino, che nella stagione successiva è ripartito dal Licata.

Il centrocampista a novembre 2020 ha optato per il progetto del Rotonda, rimanendo per un anno e mezzo: 59 gettoni, 3 gol e 2 assist tra Girone H e I. Saverino nell’estate 2022 si è trasferito al Paternò, totalizzando 31 presenze e firmando 2 reti. Un’esperienza seguita da quella al Sant’Agata, altra formazione del Girone I con cui il calciatore ha disputato 23 partite siglando 3 gol. Saverino in seguito è rimasto nel Girone I optando per il Locri, completando la stagione 2024/2025 al Montecchio Maggiore, formazione militante nel Girone C.

Infine, il centrocampista ha trascorso l’ultima annata al Messina, totalizzando 30 presenze e firmando 4 reti. “Sono felice di vestire questa gloriosa maglia. Il Milazzo – dichiara Saverino – è una squadra importantissima e dalla grande tradizione. Non vedo l’ora di scendere in campo e regalare tante gioie ai nostri tifosi. Forza Milazzo”

Corso per il terzo anno consecutivo a Milazzo

Corso si è messo in mostra come uno dei migliori giocatori di tutto il torneo, offrendo prestazioni di altissimo livello che hanno permesso al Milazzo di conquistare la salvezza e l’ottavo posto in classifica. Il classe ‘92 ha raccolto un totale di 27 presenze, firmando una rete decisiva nella sfida vinta contro il Paternò e confezionando 3 assist. Il centrocampista ha confermato il proprio status di leader tecnico e tattico, divenendo un punto di riferimento per tutto il mondo mamertino.

“Sono orgoglioso – dichiara Corso – di proseguire questo percorso, in una piazza a cui sono molto legato e che mi ha regalato tante gioie. Abbiamo vissuto un’annata importante e siamo pronti a replicarci per regalare nuove emozioni ai nostri tifosi”.

“Non vedo l’ora di cominciare – aggiunge – a lavorare, con l’obiettivo di preparare al meglio questa stagione ormai alle porte. Approccio questa nuova sfida con grande senso di responsabilità e sono pronto ancora una volta a dare tutto me stesso. Forza Milazzo”.

Rechichi, Bossa, Cucinotta e Salamone nuovi nomi

Angelo Rechichi è nato a Gela (CL) il 20 agosto 2002, il calciatore ha mosso i primi passi tra le fila della Reggina, mettendosi in mostra nella stagione 2020/2021 nel campionato Primavera 2 e ricoprendo anche il ruolo di capitano. Rechichi nell’estate 2021 si è trasferito al FC Lamezia, formazione con cui ha debuttato nel torneo di Serie D. Il difensore, dopo l’esperienza nel Girone I, ha completato l’annata con il Gravina, totalizzando 12 presenze nel Girone H e segnando anche il suo primo gol in quarta serie. Rechichi quindi nella stagione 2022/2023 ha scelto il progetto della Sancataldese, accumulando nuova esperienza nel Girone I. Il difensore centrale successivamente si è trasferito all’Akragas, formazione nella quale è rimasto per una stagione e mezzo, totalizzando 57 presenze e firmando 3 reti tra campionato e Coppa Italia D. Rechichi infine ha trascorso l’ultima annata nell’Acireale, raccogliendo 36 presenze e siglando 3 gol. “Sono molto felice e orgoglioso – dichiara Rechichi – di poter indossare la maglia del Milazzo. Ringrazio la società per la fiducia e non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura. Voglio mettermi fin da subito a disposizione del mister e dei miei compagni. L’obiettivo è chiaramente quello di vivere una grande stagione e regalare tante soddisfazioni ai tifosi e a tutti i nostri dirigenti. Forza Milazzo”.

Daniele Cucinotta è nato a Messina, l’estremo difensore è cresciuto nelle giovanili di Feralpisalò e Acr Messina ma vanta anche esperienze con Città di Messina, Città di Taormina e F24 Messina. Il portiere nella stagione 2024/2025 è passato al Crotone, con cui si è messo in mostra nel campionato Primavera ottenendo anche diverse convocazioni in prima squadra. Cucinotta ha cominciato l’ultima annata al Monopoli, accumulando nuova esperienza nel torneo Primavera. A gennaio quindi il classe 2007 si è trasferito all’Athletic Palermo, club con cui ha concluso l’annata nel Girone I di Serie D. “Sono molto felice di iniziare questa nuova avventura – dichiara il portiere – con la maglia del Milazzo. Per me rappresenta un nuovo inizio, un’opportunità importante per crescere sia come calciatore che come persona. Darò sempre il massimo in ogni allenamento e in ogni partita, con impegno, sacrificio e determinazione, per onorare questi colori e ripagare la fiducia che la società ha riposto in me. Non vedo l’ora di conoscere i compagni e regalare gioie ai nostri tifosi”.

Fabio Bossa è nato a Messina l’11 gennaio 1998, Bossa vanta un grande percorso calcistico tra Serie C, D ed Eccellenza. Dopo l’esperienza con le giovanili di Milazzo e Messina, il centrocampista nella stagione 2015/2016 ha debuttato in terza serie con i biancoscudati. Bossa ha vissuto anche le successive tre annate tra le fila del Messina, raccogliendo un totale di 66 presenze arricchite da un gol e 4 assist. Il centrocampista nella stagione 2020/2021 ha optato per il Marina di Ragusa, accumulando nuova esperienza nel girone I di Serie D. Bossa nell’estate 2021 è ripartito dal Pro Favara, formazione con la quale ha vissuto tre stagioni nel girone B di Eccellenza raccogliendo 83 presenze e siglando 3 reti. Il classe ‘98 nella stagione 2024/2025 ha optato per il Gela, totalizzando 17 presenze nel Girone B di Eccellenza e conquistando una promozione in Serie D alla fase play-off. Bossa infine ha trascorso l’ultima stagione al Vittoria, club militante sempre nel girone B del massimo torneo regionale e con cui ha disputato 24 partite firmando un gol. “Sono contentissimo di essere qui a Milazzo – dichiara Bossa – e tornare a giocare in Serie D. Mi fa piacere ritrovare mister Catalano e sono pronto a mettermi a sua completa disposizione”. “Ringrazio anche il direttore Martello – prosegue – e la società per avermi dato questa possibilità. Sarà un campionato entusiasmante e sono sicuro che noi diremo la nostra”.

Simone Salamone è nato a Palermo il 9 febbraio 2006, l’estremo difensore è cresciuto nel settore giovanile del Palermo, compiendo la trafila dai pulcini fino all’Under 15. Salamone in seguito è passato al Benevento, debuttando nel campionato Under 17 nazionale. Successivamente il classe 2006 è ritornato al Palermo, accumulando nuova esperienza nello stesso torneo ma anche nel campionato Primavera 2. Il portiere infine ha trascorso le ultime stagioni in Serie C al Trapani. “Sono entusiasta – dichiara Salamone – di iniziare questa nuova esperienza con il Milazzo. Arrivo con tanta voglia di lavorare, crescere e dare tutto per questi colori. Sono pronto a mettermi a disposizione della squadra e di mister Catalano. Ringrazio la società per l’opportunità e spero di regalare tante soddisfazioni ai nostri tifosi”.