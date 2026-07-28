Nike Beach Hockey Cup, l’Unime sfiora il successo alla prima edizione

L'hockey sbarca su sabbia a Giardini Naxos, secondo posto per gli universitari battuti in finale da Gs Raccomandata

GIARDINI NAXOS – La Ssd UniMe chiude con uno splendido secondo posto la prima edizione della Nike Beach Hockey Cup, andata in scena nella suggestiva cornice del Lido Naxos di Giardini Naxos, al termine di una giornata di grande sport che ha visto protagoniste otto formazioni provenienti da tutta la Sicilia. Un torneo ricco di emozioni, spettacolo e agonismo, conclusosi con una finale combattutissima che ha visto prevalere soltanto negli ultimi istanti il Recanati GS Raccomandata Giardini.

La prima edizione Nike Beach Hockey Cup

La manifestazione ha preso il via con la fase a gironi. La SSD UniMe, inserita nel Girone B insieme a Schisò Beach, Valverde Blu e Recanati GS Raccomandata, ha conquistato la qualificazione alle semifinali grazie ad un percorso convincente, guadagnandosi un posto tra le quattro migliori squadre del torneo. Nell’altro raggruppamento erano impegnate Nike Giardini Beach, Valverde Bianco, Kalkis Giardini e Polisportiva Universitaria Messina. Le semifinali hanno regalato gare di altissimo livello davanti al numeroso pubblico presente, con i grigio-azzurri che hanno superato il Nike Giardini Beach, conquistando con merito l’accesso all’atto conclusivo della manifestazione, mentre il Recanati GS Raccomandata ha avuto la meglio sul Valverde Bianco.

L’ultimo atto ha mantenuto tutte le attese della vigilia, offrendo uno spettacolo di grande intensità. La formazione universitaria ha disputato una prestazione di assoluto valore, giocando con personalità e determinazione e arrivando a condurre l’incontro di due reti quando mancavano appena due minuti al termine. La squadra giardinese, però, ha trovato la forza di reagire, completando una clamorosa rimonta con tre reti consecutive. A decidere la sfida è stato Oreste Brunetto, autore della rete del definitivo 5-4 a soli otto secondi dalla sirena finale, regalando così il trofeo alla formazione di casa.

Buona prova dell’Unime, altri appuntamenti nei prossimi giorni

Nonostante la sconfitta, resta la grande prova offerta dalla SSD UniMe, protagonista di un percorso brillante e capace di contendere fino all’ultimo il successo finale ad una delle formazioni più esperte del panorama regionale. Un risultato che conferma ancora una volta la qualità del lavoro svolto dal settore hockey della società universitaria e la competitività del gruppo anche nella disciplina sulla sabbia.

L’attività del beach hockey proseguirà già nel prossimo fine settimana con la seconda tappa del circuito Gran Prix Hockey Cup Sicilia, in programma sulla spiaggia del Mediterranea Club di Milazzo nell’ambito di Allinparty 2026, il Festival dello Sport Inclusivo in programma da venerdi 31 luglio a domenica 2 agosto 2026. Un nuovo appuntamento che promette ancora spettacolo e che vedrà la SSD UniMe tornare in campo con l’obiettivo di confermarsi tra le protagoniste del circuito regionale.