 Serie D. Reggina a punteggio pieno, tris del Milazzo, pari della Nuova Igea Virtus

Serie D. Reggina a punteggio pieno, tris del Milazzo, pari della Nuova Igea Virtus

Simone Milioti

Serie D. Reggina a punteggio pieno, tris del Milazzo, pari della Nuova Igea Virtus

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domenica 13 Settembre 2026 - 19:40

Il racconto della seconda giornata nel girone I di Serie D con la classifica aggiornata

La seconda giornata in Serie D, con Nissa e Licata in campo domenica sera alle ore 20, vede momentaneamente la Reggina a punteggio pieno, nella giornata odierna vittoria esterna sul Modica, solo la Nissa vincendo potrebbe raggiungerla. A quota quattro punti e imbattute quattro squadre una però il Siracusa sconta una pesante penalizzazione di meno 7, tra queste comunque c’è anche l’Igea Virtus fermata sabato sul campo della Vigor Lamezia sul due pari.

Arriva il primo successo invece per il Milazzo nella seconda giornata che era anche la prima in casa per i rossoblu contro il Ragusa. La formazione mamertina si è imposta per 3-1, doppietta di Dall’Oglio tra primo tempo e inizio ripresa e in mezzo il gol di Morabito, a macchiare leggermente una partita perfetta sul 3-0 la rete in pieno recupero di Golfo per gli ospiti.

Sabato era scesa in campo la Nuova Igea Virtus, partita in quel di Lamezia Terme contro la Vigor, punteggio che resta bloccato nella prima frazione alla rete dei locali con Ranieri risponde Tumminelli, nella ripresa avanti i giallorossi con Harper che firma il 2-1 al 51′, a pareggiarla stavolta i calabresi con Cantoro. Nel finale anche un palo per la Nuova Igea Virtus che vede sfumare la vittoria.

Risultati e classifica 2ª giornata

PraiaTortora – Sambiase 1-1
Vigor Lamezia – Nuova Igea Virtus 2-2
Vibonese – Siracusa 1-1
Avola – Trapani 1-0
Modica – Reggina 0-1
Milazzo – Ragusa 3-1
Athletic Palermo – Enna 3-0
Gela – CastrumFavara 2-1
Licata – Nissa (domenica ore 20:00)

Reggina 6
PraiaTortora, Vibonese, Nuova Igea Virtus 4
Sambiase, Nissa*, Athletic Palermo, Milazzo, Avola, Gela 3
Modica, Vigor Lamezia, Ragusa 1
Licata*, Enna 0
Siracusa -3
Trapani -5
*una partita in meno

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