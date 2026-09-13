 Augusta-Acr Messina, Torrisi: "Soddisfatto di quanto fatto dalla squadra"

Augusta-Acr Messina, Torrisi: “Soddisfatto di quanto fatto dalla squadra”

Simone Milioti

Augusta-Acr Messina, Torrisi: “Soddisfatto di quanto fatto dalla squadra”

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domenica 13 Settembre 2026 - 20:05

Le parole del mister e dell'uomo che ha deciso la sfida Varela nel post partita di Augusta

Vittoria per 1-0 firmata dalla rete di Varela per l’Acr Messina nella prima giornata del campionato di Eccellenza. Queste le parole di mister Alfio Torrisi: “Contava partire col piede giusto e noi l’abbiamo fatto, sono soddisfatto per quanto fatto dalla squadra. Resta rammarico per la mole di azioni create e tutte le volte che siamo entrati in area e abbiamo peccato di sufficienza. Non abbiamo chiuso la partita colpendo pali e traverse, non ricordo parete di Coco, non abbiamo subito un tiro in porta. Col passare dei minuti può capitare l’imprevisto e si rischia di pareggiare la partita”.

Così invece l’uomo partita Ignacio Varela: “È stata una partita in cui abbiamo gestito e il caldo che c’era ha reso il campo difficile. L’importante è essere stati compatti e aver portato itre punti a casa. Sempre bello segnare, importante era portare i tre punti a casa speriamo di aver emozionato e che domenica allo stadio ci siano tante persone. Il mister ci tiene tanto e noi lavoriamo bene”.

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