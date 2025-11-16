Serie D. Risultati 12ª giornata e classifica aggiornata

Nel girone I la Nuova Igea Virtus pareggia a reti bianche contro il CastrumFavara ma torna leader solitaria vista la concomitante sconfitta del Savoia

In archivio la dodicesima giornata di campionato. Risultati tutti positivi per le tre squadre della provincia di Messina impegnate nel girone I. Non vince la Nuova Igea Virtus, costretta al secondo pari consecutivo, fermata 0-0 sul campo del CastrumFavara. Il punto guadagnato dagli uomini di mister Marra però, vista anche la concomitante sconfitta del Savoia a Ragusa, fanno tornare i giallorossi tirrenici in testa al campionato.

Vittoria del Milazzo per due reti a zero, Runza e Bosetti nel recupero finale, in casa contro l’Enna e i mamertini si avvicinano ai pianti alti della classifica. Piani alti che spetterebbero anche al Messina di mister Romano che grazie all’1-0 firmato Saverino in casa della Gelbison si avvicinano alla zona playout. Prosegue il momento negativo della Reggina, sconfitta in casa dall’Athletic Club Palermo. Vittoria più larga di giornata il 4-1 del Gela in trasferta a Paternò. Delle rivali salvezza del Messina exploit del Ragusa, mentre Sancataldese, Reggina, Paternò sconfitte, reti bianche per CastrumFavara, contro la Nuova Igea Virtus, e Acireale, sul campo del Sambiase.

Risultati 12ª giornata girone I

CastrumFavara – Nuova Igea Virtus 0-0

Gelbison – Acr Messina 0-1

Ss Milazzo – Enna 2-0

Paternò – Gela 1-4

Reggina – Athletic Club Palermo 2-3

Ragusa – Savoia 3-2

Vibonese – Vigor Lamezia 3-1

Nissa – Sancataldese 2-1

Sambiase – Acireale 0-0

Serie D. La classifica del girone I

Nuova Igea Virtus 23

Savoia 22

Nissa 21*

Sambiase 20

Ac Palermo 19*

Vibonese 19

Milazzo 18

Gela 16

Vigor Lamezia 14

Enna 14

Gelbison 14

Castrumfavara 13

Acireale 13

Reggina 12

Sancataldese 11

Ragusa 10

Paternò 9

Acr Messina 6 (14 punti di penalizzazione)

*una partita in meno