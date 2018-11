"Gli inglesi e la Sicilia": il programma della fondazione Whitaker

Grazie al protocollo di intesa tra la Regione Siciliana, l’Assessorato Regionale al Turismo, il Comune di Palermo e la Fondazione Sant’Elia, nella splendida cornice di Villa Malfitano a Palermo, gestita dalla Fondazione Whitaker, si svolgerà un fitto calendario d’eventi atti a celebrare, non solo l’immenso patrimonio culturale che la Villa e il suo parco rappresentano per la città di Palermo e l’intero territorio regionale, ma anche e soprattutto per sottolineare l’importante traccia lasciata alla fine dell’800 da alcune importanti famiglie inglesi sul nostro territorio. La rassegna fa parte degli eventi finanziati da “Palermo Capitale italiana della Cultura 2018”.

La fondazione Giuseppe Whitaker, sotto il patrocinio dell’Accademia Nazionale dei Lincei, è stata istituita nel 1975, con lo scopo di incrementare le attività culturali in Sicilia, con particolare riferimento allo studio della civiltà fenicio-punica, e al mantenimento del suo patrimonio storico artistico custodito nell’isola di Mozia e appunto nella Villa Malfitano, una vera e propria casa-museo.

Sabato 17 novembre, alle ore 17:30, verrà inaugurata la mostra “Le Signore Inglesi a Palermo e la moda di fine 800”, seguita da un concerto Palermo Classical Opera Duo – Arie d’opera per Soprano e Pianoforte. Il giorno, dopo, domenica 18 novembre, avrà luogo alle 18 il Concerto narrato “Marsala First Attempt – Pagine di vita siciliana” ad opera della Compagnia “Tango Disìu – Le Musiche dei Porti”.

Il 20 novembre sarà inaugurata un’altra esposizione, dal titolo “Tina Whitaker, la musica e ritagli di vita dei primi del ‘900” (con la collaborazione dell’Assessorato regionale BB.CC. e I.S., CRICD, BCRS, Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo). A seguire il concerto “Tina Whitaker e la canzone siciliana”.

Il 30 novembre la pianista Claudia Arcidiacono si esibirà nel concerto “Da Mozart a Debussy” (con la collaborazione dell’Istituto superiore di studi musicali di “Arturo Toscanini” di Ribera).

Altro concerto in programma per il 1 dicembre, quando Chiara Volpes, al pianoforte, sarà protagonista di “Intimamente”, con musiche di D. Scarlatti, J. Brahms, R. Schumann, T.Adès.

Il successivo 2 dicembre concerto di chiusura dell’evento “Gli inglesi in Sicilia”, e tra il 14 e il 15 dicembre si svolgerà un convegno internazionale di studi. Le due giornate di confronto sono intitolate, rispettivamente, “Il decennio inglese in Sicilia 1806-1815. Bilancio storiografico e prospettive di ricerca” e “Il Costituzionalismo inglese in Sicilia e il contesto Europeo”.