Servizi nelle spiagge libere, fondi per 36 comuni del Messinese

Approvata la graduatoria regionale che distribuisce 5 milioni di euro. Nell'elenco assenti Messina e Taormina

Dopo la graduatoria per l’assegnazione di contributi per la pulizia delle spiagge, che ha premiato 20 comuni del Messinese, è stato pubblicato oggi il decreto dell’assessorato Territorio e ambiente che assegna altri 5 milioni di euro ai centri costieri siciliani. Grazie a questo ulteriore finanziamento i comuni beneficiari potranno intervenire sulle spiagge libere per renderle più attrezzate, pulite e sicure. Complessivamente sono 81 gli enti locali ammessi a finanziamento: escluso, come per la pulizia delle spiagge, solo il Comune di Mascali, la cui istanza non è ammessa per essere pervenuta alla Regione oltre i termini previsti.

Complessivamente l’importo delle richieste presentate ammontava a 6 milioni 428mila euro. La Regione ha dovuto quindi rimodulare le somme concesse, rapportandole ai 5 milioni di euro disponibili. I comuni messinesi che riceveranno il contributo sono 35. Saltano all’occhio le assenze di Messina (ma tra i capoluoghi di provincia ci sono Palermo e Catania) e di Taormina. Ecco in dettaglio tutti i comuni messinesi che riceveranno il contributo, con il relativo importo finanziato:

Acquedolci – 63.535 euro

Alì Terme – 25.706 euro

Barcellona Pozzo di Gotto – 97.050 euro

Brolo – 32.597 euro

Capo D’Orlando – 76.773 euro

Caronia – 70.000 euro

Falcone – 32.912 euro

Forza d’Agrò – 24.973 euro

Furci Siculo – 25.000 euro

Furnari – 38.757 euro

Gioiosa Marea – 68.867 euro

Itala – 31.885 euro

Letojanni – 45.512 euro

Milazzo – 82.995 euro

Monforte San Giorgio – 25.000 euro

Naso – 26.780 euro

Nizza di Sicilia – 25.000 euro

Oliveri – 56.346 euro

Pace del Mela – 14.640 euro

Patti – 62.241 euro

Piraino – 81.491 euro

Roccalumera – 37.386 euro

Rometta – 48.513 euro

Santa Marina di Salina – 47.646 euro

S. Teresa di Riva – 24.927 euro

Sant’Agata di Militello – 45.630

Sant’Alessio Siculo – 36.361 euro

Saponara – 42.932 euro

Scaletta Zanclea – 44.784 euro

Spadafora – 61.282 euro

Terme Vigliatore – 52.460 euro

Torregrotta – 36.700 euro

Torrenova – 24.998 euro

Tusa – 54.892 euro

Venetico – 30.491 euro

Villafranca Tirrena – 47.322 euro

“Per la prima volta la Regione investe sui servizi nelle spiagge”

“Per la prima volta – dice l’assessore Giusi Savarino – con il governo Schifani, la Regione investe sulla qualità dei servizi nelle spiagge. La grande risposta dei Comuni dimostra che abbiamo intercettato un’esigenza reale. Sono orgogliosa del risultato ottenuto, per l’entusiasta adesione delle amministrazioni locali che avranno adesso le risorse per migliorare la qualità dei servizi per i bagnanti”.

“Un risultato senza precedenti – continua l’assessora regionale – frutto dell’attenzione verso le esigenze dei cittadini e delle vocazioni del territorio, in modo da sfruttarne al meglio le potenzialità, a beneficio delle rispettive comunità e dei turisti. Finanziamo 81 progetti che renderanno le nostre spiagge più attrattive, sicure, accessibili e pulite. Gli interventi, infatti, comprendono aree gioco per i bambini, aree per i nostri animali domestici, docce e servizi igienici meno impattanti sull’ambiente, passerelle, torrette per i bagnini, prevedendo l’impiego di materiali ecosostenibli. Sono fiduciosa che questo permetterà ai nostri Comuni di competere per acquisire le bandiere e le insegne che attestano la qualità di spiagge e servizi”.

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