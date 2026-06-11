Servizi nelle spiagge libere, fondi per 36 comuni del Messinese

Approvata la graduatoria regionale che distribuisce 5 milioni di euro. Nell'elenco assenti Messina e Taormina
Dopo la graduatoria per l’assegnazione di contributi per la pulizia delle spiagge, che ha premiato 20 comuni del Messinese, è stato pubblicato oggi il decreto dell’assessorato Territorio e ambiente che assegna altri 5 milioni di euro ai centri costieri siciliani. Grazie a questo ulteriore finanziamento i comuni beneficiari potranno intervenire sulle spiagge libere per renderle più attrezzate, pulite e sicure. Complessivamente sono 81 gli enti locali ammessi a finanziamento: escluso, come per la pulizia delle spiagge, solo il Comune di Mascali, la cui istanza non è ammessa per essere pervenuta alla Regione oltre i termini previsti.
Complessivamente l’importo delle richieste presentate ammontava a 6 milioni 428mila euro. La Regione ha dovuto quindi rimodulare le somme concesse, rapportandole ai 5 milioni di euro disponibili. I comuni messinesi che riceveranno il contributo sono 35. Saltano all’occhio le assenze di Messina (ma tra i capoluoghi di provincia ci sono Palermo e Catania) e di Taormina. Ecco in dettaglio tutti i comuni messinesi che riceveranno il contributo, con il relativo importo finanziato:
- Acquedolci – 63.535 euro
- Alì Terme – 25.706 euro
- Barcellona Pozzo di Gotto – 97.050 euro
- Brolo – 32.597 euro
- Capo D’Orlando – 76.773 euro
- Caronia – 70.000 euro
- Falcone – 32.912 euro
- Forza d’Agrò – 24.973 euro
- Furci Siculo – 25.000 euro
- Furnari – 38.757 euro
- Gioiosa Marea – 68.867 euro
- Itala – 31.885 euro
- Letojanni – 45.512 euro
- Milazzo – 82.995 euro
- Monforte San Giorgio – 25.000 euro
- Naso – 26.780 euro
- Nizza di Sicilia – 25.000 euro
- Oliveri – 56.346 euro
- Pace del Mela – 14.640 euro
- Patti – 62.241 euro
- Piraino – 81.491 euro
- Roccalumera – 37.386 euro
- Rometta – 48.513 euro
- Santa Marina di Salina – 47.646 euro
- S. Teresa di Riva – 24.927 euro
- Sant’Agata di Militello – 45.630
- Sant’Alessio Siculo – 36.361 euro
- Saponara – 42.932 euro
- Scaletta Zanclea – 44.784 euro
- Spadafora – 61.282 euro
- Terme Vigliatore – 52.460 euro
- Torregrotta – 36.700 euro
- Torrenova – 24.998 euro
- Tusa – 54.892 euro
- Venetico – 30.491 euro
- Villafranca Tirrena – 47.322 euro
“Per la prima volta la Regione investe sui servizi nelle spiagge”
“Per la prima volta – dice l’assessore Giusi Savarino – con il governo Schifani, la Regione investe sulla qualità dei servizi nelle spiagge. La grande risposta dei Comuni dimostra che abbiamo intercettato un’esigenza reale. Sono orgogliosa del risultato ottenuto, per l’entusiasta adesione delle amministrazioni locali che avranno adesso le risorse per migliorare la qualità dei servizi per i bagnanti”.
“Un risultato senza precedenti – continua l’assessora regionale – frutto dell’attenzione verso le esigenze dei cittadini e delle vocazioni del territorio, in modo da sfruttarne al meglio le potenzialità, a beneficio delle rispettive comunità e dei turisti. Finanziamo 81 progetti che renderanno le nostre spiagge più attrattive, sicure, accessibili e pulite. Gli interventi, infatti, comprendono aree gioco per i bambini, aree per i nostri animali domestici, docce e servizi igienici meno impattanti sull’ambiente, passerelle, torrette per i bagnini, prevedendo l’impiego di materiali ecosostenibli. Sono fiduciosa che questo permetterà ai nostri Comuni di competere per acquisire le bandiere e le insegne che attestano la qualità di spiagge e servizi”.